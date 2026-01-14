La alerta de Mar López, pediatra: "Los globos son el objeto más letal para un niño"

Parecen inofensivos, están presentes en cualquier cumpleaños, fiesta... Pero son "muy peligrosos". La pediatra Mar López alerta de los riesgos de los globos, que son "el objeto más letal con el que puede atragantarse un niño".

La popular médica no puede ser más clara: "Los globos parecen inofensivos y están por todas partes, alrededor de los niños. Pero el globo es el objeto que más muertes causa por atragantamiento. El más letal". Por eso, destaca Mar López, "no debemos dejar que los bebés y los niños se lleven los globos a la boca". "Nunca debemos dejarles solos jugando con globos o directamente a los niños pequeños no dejarles jugar con globos", advierte.

Produce una "obstrucción completa"

La pediatra explica los motivos. "Si cae un trozo de globo en el aparato respiratorio, produce una obstrucción completa. No puede coger aire, porque el globo está pensado precisamente para que no pase aire a través de él", explica.

Hay otros objetos también muy peligrosos para los niños: las pilas de botón, las monedas, las canicas, los caramelos, las uvas, los frutos secos, la manzana... Con todos ellos y con niños hay que poner mil ojos.

Las palomitas

En esa lista están asimismo las palomitas. ¿Hasta qué edad hay que ser taxativos en la prohibición de las palomitas para niños? Mar López señala que hasta los cinco años no deberían probarlas.

"Las palomitas no terminan de abrirse del todo y quedan dentro trozos de maíz duros, como este, o trocitos como estos, pequeños, que se quedan pegados al final de la boca, en el paladar blando. El peque no es capaz de mover la lengua tan bien como para sacar esos trozos y más tarde, en otro momento, es posible que lo aspire", explica la doctora López, que también es autora de varios libros sobre pediatría.

Mar López señala que el trozo duro de maíz, dado el tamaño de la tráquea del niño, puede obstruirla por completo si la aspira. "Los trozos de maíz son muy duros y cuando los niños intentan masticar, saltan", agrega.

Básicamente, ese trozo de maíz que no es blando puede ocupar perfectamente toda la tráquea del niño o de la niña, impidiendo por completo, o casi por completo, que el aire pase a través de la vía respiratoria. Y, si esto sucede, no quedará más remedio que aplicar lo más rápido posible las maniobras de primeros auxilios pertinentes, algo que no todo el mundo sabe o se atreve a hacer con bebé o un niño pequeño.