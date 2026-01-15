Adiós a dormir con calcetines, este es el truco viral para calentar los pies antes de irse a la cama: "Usa el secador durante un minuto"

Adiós a dormir con calcetines. El nuevo truco viral para calentar los pies antes de irse a la cama consiste en usar el secador durante un minuto. Así lo cuenta Julieta Aguilar, terapeuta de medicina china.

"¿Pies siempre congelados? No es solo frío, es tu energía pidiendo ayuda", advierte la experta. Según la Medicina Tradicional China, argumenta, "los pies son la batería de nuestra energía vital (Qi). Si tus pies están frío, esa energía se estanca, tus defensas bajan y te sentirás más cansada".

Son muchas las personas que directamente no pueden dormir si tienen los pies fríos. El truco para calentarlos no pasa por usar calcetines ni frotar los pies con las piernas de tu marido. El truco más efectivo es usar el secador un minuto. No se necesita ni más ni menos. "El calor seco activa la circulación de golpe y envía una señal de cama total a tu sistema nervioso", dice Julieta Aguilar.

Es la solución más barata y efectiva para dormir "como un bebé y mantenerte fuerte este invierno", remata.

El divorcio del sueño

Lo hacen David y Victoria Beckham , el rey Carlos III de Inglaterra y Camila y cada vez más parejas anónimas de todo el mundo. Se llama el "divorcio del sueño ", una práctica también en auge en España, que consiste en dormir en camas separadas o incluso habitaciones distintas. Y todo para conseguir un mejor descanso por las noches. Así lo cuentan quienes lo practican: "No significa no querer a tu pareja, es simplemente descansar mejor". Cero crisis sentimentales.

Con el "divorcio del sueño" se acabaron los ronquidos, el insomnio, las patadas sin querer o pelearse por las sábanas. La salud del sueño mejora considerablemente, sin interrupciones durante la noche. Según una encuesta realizada en 2023 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño , un 43% de los adultos ya admite dormir separado de su pareja, especialmente los millennials (personas de entre 28 y 42 años).

Públicamente, han admitido divorcios del sueño los Beckham, Brad Pitt y Angelina Jolie cuando marido y mujer o los Reyes de Inglaterra. "Aunque el término parezca duro, en realidad solo significa que las personas priorizan el sueño y se mudan a una habitación separada por la noche cuando lo necesitan", asegura la doctora Seema Khosla, neumóloga y portavoz de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Los principales motivos

Algunos de los motivos por los que las parejas prefieren dormir solas son los ronquidos, los movimientos involuntarios durante la noche, hábitos para dormir como ver la tele o los horarios incompatibles de trabajo. Todo ello, argumentan los expertos, genera que la pareja no pueda descansar bien y, en consecuencia, aumenta la irritabilidad y las discusiones.