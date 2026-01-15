Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El consejo de José Andrés para comer sano en enero: "Prepara el desayuno antes de terminar la cena"

El chef asturiano considera que es "el momento perfecto para preparar las comidas más reconfortantes"

Candela Rodríguez

Valeria Montero

Enero es el mes de intentar comer más saludable. El chef asturiano José Andrés lo sabe y ha compartido con sus seguidores la receta para desayunar rico, sano y sentirse más "reconfortado". "Prepara el desayuno antes de terminar la cena", explica.

La cocina requiere cariño y tiempo, pero no siempre disponemos de esto último. "A veces quieres pasar horas preparando un guiso a fuego lento y reconfortante... y a veces quieres llegar a casa y no pensar demasiado en la cena", comenta.

Su fórmula para comer rico y sano pasa por apostar por conservas y legumbres en bote que aporten nutrientes, pero no cueste demasiado llevarlo a cabo.

Prepara el desayuno antes que la cena

Una de las fórmulas más eficaces para llevar una buena alimentación es planificar las comidas. El consejo de José Andrés es preparar el desayuno por la noche y preparar las que se conocen como "overnight oats" (avena nocturna).

"La receta original era muy sencilla: copos de avena remojados en leche, fruta por encima y quizás un poco de miel para endulzar...", explica el chef asturiano, que asegura que es la "base perfecta" para un desayuno "que se prepara en unos 5 minutos".

La propuesta de desayuno de José Andrés.

La propuesta de desayuno de José Andrés. / Substack

Esta idea de desayuno, además, se presta muy bien a variaciones dependiendo de los gustos y apetencias de cada persona. "Puedes personalizarla añadiendo los ingredientes que quieras: fruta fresca, frutos secos, coco rallado, semillas de chía...", enumera el chef.

José Andrés termina su lista de motivos por los que debes probar este desayuno que se hace por la noche con una pregunta: "¿Sabías que la idea de la avena nocturna proviene de Suiza, desarrollada por un médico que buscaba una forma rápida y saludable de alimentar a sus pacientes?"

