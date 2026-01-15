El "divorcio del sueño", un fenómeno en auge en España: "No significa no querer a tu pareja, es simplemente descansar mejor"

Lo hacen David y Victoria Beckham, el rey Carlos III de Inglaterra y Camila y cada vez más parejas anónimas de todo el mundo. Se llama el "divorcio del sueño", una práctica también en auge en España, que consiste en dormir en camas separadas o incluso habitaciones distintas. Y todo para conseguir un mejor descanso por las noches. Así lo cuentan quienes lo practican: "No significa no querer a tu pareja, es simplemente descansar mejor". Cero crisis sentimentales.

Adiós a los ronquidos

Con el "divorcio del sueño" se acabaron los ronquidos, el insomnio, las patadas sin querer o pelearse por las sábanas. La salud del sueño mejora considerablemente, sin interrupciones durante la noche. Según una encuesta realizada en 2023 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, un 43% de los adultos ya admite dormir separado de su pareja, especialmente los millennials (personas de entre 28 y 42 años).

Públicamente, han admitido divorcios del sueño los Beckham, Brad Pitt y Angelina Jolie cuando marido y mujer o los Reyes de Inglaterra. "Aunque el término parezca duro, en realidad solo significa que las personas priorizan el sueño y se mudan a una habitación separada por la noche cuando lo necesitan", asegura la doctora Seema Khosla, neumóloga y portavoz de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Los principales motivos

Algunos de los motivos por los que las parejas prefieren dormir solas son los ronquidos, los movimientos involuntarios durante la noche, hábitos para dormir como ver la tele o los horarios incompatibles de trabajo. Todo ello, argumentan los expertos, genera que la pareja no pueda descansar bien y, en consecuencia, aumenta la irritabilidad y las discusiones.

Las desventajas

Pero no todo es bueno. El "sleep divorce" también tiene sus riesgos y los especialistas piden estar atentos. Para muchas parejas, el momento de ir a la cama es el de mayor intimidad, un momento para hablar y conectar. Por eso, recomiendan que, de elegir dormir en camas o habitaciones separadas, busquen tiempo de calidad para compensar esa distancia nocturna.

Los testimonios

"Es lo ideal para tener un descanso de calidad", aseguran quienes practican el "divorcio del sueño". "Nosotros dormimos separados y estamos enamorados pero es lo mejor que hemos podido hacer por el descanso personal de cada uno. Y tenemos 50 años", comenta una mujer. "Es lo mejor. Así cada uno descansa en condiciones. El descanso es importante", señala otra.