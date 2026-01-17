El peligro de solo enjuagar las botellas reutilizables para limpiarlas: "Estás bebiendo agua con 40.000 bacterias más que la tapa del váter"

La usas cada día, la rellenas una y otra vez y piensas que nunca pasa nada. Pero sí pasa. David Callejo, médico y divulgador científico, enciende todas las alarmas respecto a la limpieza de las botellas reutilizables. "Si solo las enjuagas, estás bebiendo agua con 40.000 bacterias más que la tapa del váter", alerta.

"¿Tienes una botella en casa o en el trabajo que solo enjuagas un poco antes de usar? Pues estás bebiendo agua con muchas más bacterias que tu inodoro", empieza diciendo el médico a través de un vídeo en sus redes sociales. "Para mucha gente, las botellas reutilizables se lavan enjuagándose un poco antes de utilizarlas. Si haces eso estás bebiendo agua con 40.000 veces más bacterias que la tapa de tu váter", insiste.

Desde gastroenteritis hasta mal aliento

¿Y por qué pasa esto? El facultativo responde: "En la botella tiene una humedad del cien por cien, buena temperatura y cada vez que bebes a morro aportas células epiteliales, saliva y restos de comida que alimentan a tu granjita de bacterias". Además, añade, "estas bacterias se van a pegar a las paredes y no sirve solo con enjuagar". "Vamos a tener un auténtico ecosistema de bacterias y las bacterias que crecen son gran negativos, es decir, las mismas que tienes en los excrementos y pueden causarte gastroenteritis, problemas digestivos o mal aliento, entre otras muchas cosas", abunda.

Así hay que lavarlas

¿Qué hay que hacer entonces? En primer lugar, usar botellas reutilizables de vidrio o de acero. "Crecen menos bacterias en estos materiales", explica el médico. Y en segundo lugar, hay que lavarlos con jabón a diario, como si fuera un plato o un tenedor más. "Y lo ideal es que sea en el lavavajillas", apunta.