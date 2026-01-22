Lo que haces mal al lavar el pelo, según los dermatólogos: "El acondicionador va antes del champú y no al revés"

Te estás lavando mal el pelo y ni lo sabías. Según advierten los dermatólogos, el acondicionador va antes del champú y no al revés. Y no solo eso: hay que ponerlo de la mitad hacia las puntas, porque ahí es donde el cabello "está seco y dañado". "No va en la raíz", puntualizan.

Otro consejo importante es que el champú se debe aplicar solo en el cuero cabelludo. "El champú limpia la piel, no el pelo. Si lo pones en las puntas, las reseca y las maltrata. Con lo que escurra de arriba se limpia el pelo de abajo", aseguran.

Agua fría

La temperatura, insisten los dermatólogos, también importa "y mucho". Agua muy caliente es igual a "pelo seco, opaco y frágil". Hay que usar "agua tibia o fría".

Otro dato clave es que "no es necesario frotar como loco el pelo". "Masajea la piel con las yemas, como si lavaras tu cara".

"Llevo diez años como dermatóloga y la gente sigue sin creerme cuando les digo que la mayoría de las personas lavan el pelo mal", advierte en redes sociales @kaly.derma.