Lo que Aristóteles dice que tienen que tener los amigos para llevarse bien y que la amistad sea pura
Si se cumplen varias características básicas todo va a ir bien
Aristóteles fue uno de los filósofos más conocidos de la Antigua Grecia y uno de los primeros científicos del mundo. Reflexionaba sobre todos los órdenes de la vida y es considerado, junto a Platón, en padre de la filosofía occidental. De hecho sus ideas han tenido mucha influencia en la sociedad de nuestro tiempo y por eso, como curiosidad, que mucha gente sigue utilizando hoy las nuevas herramientas como Google para buscar sus ideas y forma de ver la vida.
En concreto son muchas sus frases conocidas sobre la amistad. Una virtud que definía como “esencial, noble y necesaria para la felicidad y la vida” basada “en la benevolencia recíproca y la búsqueda del bien del otro”. Es decir: una verdadera amistad se basa siempre en procurar tanto tu bienestar como el de la otra persona. Que los dos estéis en paz.
Para Aristóteles la amistad perfecta “está formada por hombres buenos e iguales en virtud” ya que cada uno desea el bien del otro. En resumen: tienen que ser personas que se entiendan, se comprendan y más o menos estén en igualdad de condiciones.
Si le preguntas a la Inteligencia Artificial cuál es la frase de Aristóteles más famosa sobre la amistad te dirá que es aquella que se le atribuye en la que dice que “La verdadera felicidad consiste en hacer el bien”.
Otra de ellas es que “el amigo es otro yo”, es decir, convertir al otro en una extensión de uno mismo.
