Los expertos desaconsejan el uso habitual del enjuague bucal: "Aumentan el riesgo de hipertensión en un 85%"

Los colutorios o enjuagues bucales parecen ser el complemento perfecto de una correcta higiene bucodental. Muchos aseguran que ayudan a prevenir la placa bacteriana, blanquean los dientes, refuerzan el esmalte o acaban con el sarro pero, lo que pocos sabrán es que aquellos que son antibacterianos podrían incrementar el riesgo de sufrir hipertensión.

Sobre ello ha advertido el cardiólogo José Abellán, quien a través de un vídeo compartido en su perfil de TikTok, ha explicado la relación que existe entre este problema cardiaco y el uso frecuente de enjuagues orales.

"Existe una relación bien documentada entre el uso de colutorios orales antibacterianos y el riesgo de hipertensión. Quienes los usan de forma habitual aumentan su riesgo de hipertensión un 85%, en comparación con quienes no los usan", cuenta el experto.

"Además, de manera directa y casi inmediata, el efecto es en minutos, en menos de una hora", recalca el médico.

"El efecto es más intenso son los colutorios que tienen clorhexidina. La razón es que los colutorios antibacterianos atacan a las bacterias orales con capacidad de convertir los nitratos a nitritos, y ello reduce el óxido nítrico que pasa a tu cuerpo", señala el cardiólogo.

Y es que, según el experto, este óxido nítrico es un vasodilatador clave en la regulación de tu presión arterial", añade.

"Lo bueno es que la recuperación de la microbiota tras suspender el colutorio se asocia con la normalización de la presión arterial. Hasta donde yo sé, este riesgo no se ha detectado con el uso de pasta dentífrica convencional ni con colutorios no antibacterianos", destaca Abellán.

Por último, el experto recuerda la importancia de lavarte los dientes. "Una buena salud bucal y oral disminuye tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular como un infarto, o infecciones importantes del corazón como las endocarditis", concluye el médico.