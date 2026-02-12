Adiós a tocar el radiador o cambiar el termostato: un estudio revela la mejor temperatura del dormitorio para las personas mayores de 65

El nuevo estudio de la Universidad Griffith en Queensland (Australia) ha revelado que mantener la temperatura debajo de los 24 °C durante el sueño puede minimizar la respuesta al estrés para las personas mayores. Los resultados indican que la temperatura de la habitación es un factor esencial y a menudo ignorado para un descanso nocturno saludable.

La investigación la condujo el Dr. Fergus O'Connor de la Escuela de salud, deporte y trabajo social asociados de Griffith, centrándose en el impacto que tiene el calor en el ritmo cardíaco y en los niveles de estrés. Los 47 participantes fueron monitoreados todas las noches durante el verano de 2025: entre las 9 de la tarde y las 7 de la mañana, se midieron los cambios en su pulso con respecto a la temperatura natural del ambiente. A lo largo del experimento, se descubrió que las temperaturas elevadas provocan respuestas de estrés en los sujetos, aumentando su frecuencia cardíaca.

El calor sobrecarga el corazón: riesgos de salud

Según el Dr. O'Connor, el calor impone exigencias suplementarias en el aparato cardiovascular: “Cuando el cuerpo humano está expuesto al calor, su respuesta fisiológica normal es aumentar la frecuencia cardíaca. El corazón se esfuerza más para hacer circular la sangre a la superficie de la piel y así enfriar el organismo”. Sin embargo, estos patrones elevan nuestros niveles del estrés y nos impiden recuperarnos completamente del día anterior.

Para las personas mayores, el esfuerzo continuo del corazón puede causar además graves riesgos de salud a largo plazo. La interrupción del sueño y de la recuperación autónoma contribuye notablemente en la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares. Ahora, no se trata solamente de conseguir sueño de calidad, sino también de preservar el buen estado del corazón y del sistema circulatorio.

Temperaturas crecientes y noches tropicales

Con el cambio climático constante, surge un peligro adicional. Las temperaturas no paran de crecer: según el Informe #CALOREXTREMO 2025 del Observatorio de Sostenibilidad, las temperaturas medias anuales han pasado desde 13,2 °C de media entre 1961-1990 a 14,9 °C entre 2020-2024, lo que implica un aumento de 1,6 °C. El cambio se manifiesta también en el tiempo nocturno: suben en frecuencia las noches tropicales y tórridas (con temperaturas iguales o superiores a los 20 °C y 25 °C respectivamente).

El sueño confortable y de alta calidad es uno de los aspectos fundamentales para una vida saludable. Por lo tanto, resulta crucial tomar las medidas necesarias para mantener las temperaturas adecuadas en la casa y, sobre todo, en el dormitorio.