Lo que Aristóteles dice que tienen que tener los amigos para llevarse bien y que la amistad sea pura
Si se cumplen varias características básicas todo va a ir bien
Aristóteles fue uno de los filósofos más conocidos de la Antigua Grecia y uno de los primeros científicos del mundo. Reflexionaba sobre todos los órdenes de la vida y es considerado, junto a Platón, en padre de la filosofía occidental. De hecho sus ideas han tenido mucha influencia en la sociedad de nuestro tiempo y por eso, como curiosidad, que mucha gente sigue utilizando hoy las nuevas herramientas como Google para buscar sus ideas y forma de ver la vida.
En concreto son muchas sus frases conocidas sobre la amistad. Una virtud que definía como “esencial, noble y necesaria para la felicidad y la vida” basada “en la benevolencia recíproca y la búsqueda del bien del otro”. Es decir: una verdadera amistad se basa siempre en procurar tanto tu bienestar como el de la otra persona. Que los dos estéis en paz.
Para Aristóteles la amistad perfecta “está formada por hombres buenos e iguales en virtud” ya que cada uno desea el bien del otro. En resumen: tienen que ser personas que se entiendan, se comprendan y más o menos estén en igualdad de condiciones.
Si le preguntas a la Inteligencia Artificial cuál es la frase de Aristóteles más famosa sobre la amistad te dirá que es aquella que se le atribuye en la que dice que “La verdadera felicidad consiste en hacer el bien”.
Otra de ellas es que “el amigo es otro yo”, es decir, convertir al otro en una extensión de uno mismo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo