Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay alimentos que bloquean nuestras defensas contra el cáncer y no se deben consumir aunque están en cualquier cocina”
Se trata de cosas que están en nuestra dieta diaria y que deberíamos eliminar de raíz
Aurelio Rojas ha conseguido una tribu de casi un millón y medio de seguidores. Se trata de personas que están tras sus redes sociales y que en el día a día tratan de vivir mejor con los consejos de este cardiólogo que se hizo famoso por sus consejos diarios y por la forma fácil y amena que tiene de explicar todo tipo de problemáticas. Su sapiencia, de hecho, mejora la vida de todos los que le siguen.
Hace unos días publicó un vídeo en el que hablaba de tres tipos de alimentos que, aunque puedan parecer en algunos casos hasta saludables, no son nada aconsejables porque “bloquean” defensas contra enfermedades como el cáncer, que ya es la segunda causa de mortalidad en nuestro país.
En el vídeo el cardiólogo habla de tres tipos de alimentos.
Las carnes procesadas
No es aconsejable consumirlas. Ni tan siquiera el jamón york (a pesar de que tenga un alto porcentaje de carne como se indica en algunos envases). Tampoco son aconsejables los embutidos o las carnes picadas.
Snacks
Los ultraprocesados ya están en el debate público. No en vano son de los peores alimentos que podemos consumir porque tienen un alto contenido en grasas.
Edulcorantes
Es falso que algunos edulcorantes sean beneficiosos, señala. De hecho tenemos dietas demasiado altas en azúcares para lo que nuestro cuerpo necesita para vivir.
La alimentación es una de las principales barreras que tiene nuestro cuerpo contra las enfermedades y por eso es tan importante consumir alimentos en sus justas cantidades. Y siempre seguir fuentes oficiales y profesionales acreditados que nos pueden dar buenos consejos a la hora de mantener una dieta sana y equilibrada. Además combinar estas dietas con el deporte es lo mejor que podemos hacer para la salud de nuestro corazón y de nuestro cuerpo en general.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo