Escapadas saludables a los destinos de sol del Montepío

Porque, a veces, cuidarse empieza simplemente por elegir dónde pasar unos días de luz, merece la pena disfrutar de los residenciales del Montepío en Roquetas de Mar y Los Álcázares. En el tramo final del invierno y el comienzo de la primavera, los residenciales de destinos de sol del Montepío de la Minería en Los Alcázares (Mar Menor) y Roquetas de Mar (Costa de Almería) se convierten en una propuesta especialmente relevante para el bienestar físico y emocional. No solo como alternativa vacacional, sino como una verdadera herramienta de cuidado personal tras un otoño-invierno marcado por la sucesión continua de borrascas, lluvias persistentes y largos periodos de cielos grises, especialmente en el norte peninsular. Esta realidad meteorológica prolongada ha tenido impacto directo en el estado de ánimo, en la sensación de cansancio y en la menor exposición solar, con la consiguiente reducción de vitamina D y de estímulos asociados al bienestar. En este contexto, planificar escapadas breves hacia entornos luminosos y templados adquiere un sentido preventivo y saludable.

El Montepío de la Minería Asturiana reafirma su compromiso con el turismo social y de bienestar, poniendo a disposición de mutualistas y público en general dos destinos privilegiados para disfrutar del sol y el descanso en la costa española: Los Alcázares, en el Mar Menor, y Roquetas de Mar, referente turístico de la Costa de Almería.

Los Alcázares: serenidad y bienestar en el Mar Menor

Ubicado a orillas del Mar Menor, el residencial del Montepío en Los Alcázares dispone de 233 apartamentos de distintas tipologías, pensados para adaptarse a parejas, familias y grupos que buscan comodidad y tranquilidad. Este enclave de la Región de Murcia es ideal para quienes desean desconectar en playas de aguas cálidas y poco profundas, saborear la rica gastronomía local y disfrutar de un entorno sosegado, perfecto para el descanso.

El complejo cuenta con completas instalaciones: dos amplias piscinas al aire libre, bar-cafetería con zona chill out y espacios dedicados al ocio y la animación, donde se organizan actividades, música en vivo y propuestas para todas las edades. Como novedad destacada, el residencial ha incorporado el Restaurante Al Alba, una propuesta gastronómica que fusiona la cocina murciana con matices asturianos y mediterráneos. Este nuevo espacio refuerza la apuesta del Montepío por un turismo de experiencias, en el que la buena mesa, el bienestar y el contacto con la naturaleza forman parte esencial de la estancia.

Roquetas de Mar: sol, playa y ambiente familiar

A escasos 50 metros de la playa, el complejo del Montepío en Roquetas de Mar ofrece 126 apartamentos en una ubicación privilegiada para combinar descanso y entretenimiento. Conocida por sus extensas playas, su animado paseo marítimo y su variada oferta de restauración y comercios, Roquetas de Mar se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del litoral andaluz. Aquí, el visitante puede disfrutar del sol, el mar y la cultura andaluza en un entorno acogedor y familiar. La propuesta del Montepío en este destino mantiene su esencia: alojamiento confortable, ambiente tranquilo y servicios pensados para que cada estancia se convierta en una experiencia de descanso, convivencia y disfrute compartido.

Con estas dos propuestas, el Montepío de la Minería Asturiana continúa ampliando su modelo de turismo social de calidad, ofreciendo espacios donde el bienestar, la hospitalidad y el entorno natural se unen para crear vacaciones memorables. Sin duda, los residenciales de destinos de sol del Montepío en Los Alcázares y Roquetas de Mar representan una oportunidad accesible de bienestar real antes de que la primavera despliegue todo su potencial.