Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Escapadas saludables a los destinos de sol del Montepío

El turismo social de calidad ya despliega todo su encanto en Roquetas y Los Alcázares, dos enclaves ideales para anticipar la sensación de verano

Piscina en el residencial del Montepío en Los Alcázares (Mar Menor, Murcia). | | LNE

Piscina en el residencial del Montepío en Los Alcázares (Mar Menor, Murcia). | | LNE

R. S.

Porque, a veces, cuidarse empieza simplemente por elegir dónde pasar unos días de luz, merece la pena disfrutar de los residenciales del Montepío en Roquetas de Mar y Los Álcázares. En el tramo final del invierno y el comienzo de la primavera, los residenciales de destinos de sol del Montepío de la Minería en Los Alcázares (Mar Menor) y Roquetas de Mar (Costa de Almería) se convierten en una propuesta especialmente relevante para el bienestar físico y emocional. No solo como alternativa vacacional, sino como una verdadera herramienta de cuidado personal tras un otoño-invierno marcado por la sucesión continua de borrascas, lluvias persistentes y largos periodos de cielos grises, especialmente en el norte peninsular. Esta realidad meteorológica prolongada ha tenido impacto directo en el estado de ánimo, en la sensación de cansancio y en la menor exposición solar, con la consiguiente reducción de vitamina D y de estímulos asociados al bienestar. En este contexto, planificar escapadas breves hacia entornos luminosos y templados adquiere un sentido preventivo y saludable.

El Montepío de la Minería Asturiana reafirma su compromiso con el turismo social y de bienestar, poniendo a disposición de mutualistas y público en general dos destinos privilegiados para disfrutar del sol y el descanso en la costa española: Los Alcázares, en el Mar Menor, y Roquetas de Mar, referente turístico de la Costa de Almería.

Los Alcázares: serenidad y bienestar en el Mar Menor

Ubicado a orillas del Mar Menor, el residencial del Montepío en Los Alcázares dispone de 233 apartamentos de distintas tipologías, pensados para adaptarse a parejas, familias y grupos que buscan comodidad y tranquilidad. Este enclave de la Región de Murcia es ideal para quienes desean desconectar en playas de aguas cálidas y poco profundas, saborear la rica gastronomía local y disfrutar de un entorno sosegado, perfecto para el descanso.

El complejo cuenta con completas instalaciones: dos amplias piscinas al aire libre, bar-cafetería con zona chill out y espacios dedicados al ocio y la animación, donde se organizan actividades, música en vivo y propuestas para todas las edades. Como novedad destacada, el residencial ha incorporado el Restaurante Al Alba, una propuesta gastronómica que fusiona la cocina murciana con matices asturianos y mediterráneos. Este nuevo espacio refuerza la apuesta del Montepío por un turismo de experiencias, en el que la buena mesa, el bienestar y el contacto con la naturaleza forman parte esencial de la estancia.

Roquetas de Mar: sol, playa y ambiente familiar

A escasos 50 metros de la playa, el complejo del Montepío en Roquetas de Mar ofrece 126 apartamentos en una ubicación privilegiada para combinar descanso y entretenimiento. Conocida por sus extensas playas, su animado paseo marítimo y su variada oferta de restauración y comercios, Roquetas de Mar se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del litoral andaluz. Aquí, el visitante puede disfrutar del sol, el mar y la cultura andaluza en un entorno acogedor y familiar. La propuesta del Montepío en este destino mantiene su esencia: alojamiento confortable, ambiente tranquilo y servicios pensados para que cada estancia se convierta en una experiencia de descanso, convivencia y disfrute compartido.

Con estas dos propuestas, el Montepío de la Minería Asturiana continúa ampliando su modelo de turismo social de calidad, ofreciendo espacios donde el bienestar, la hospitalidad y el entorno natural se unen para crear vacaciones memorables. Sin duda, los residenciales de destinos de sol del Montepío en Los Alcázares y Roquetas de Mar representan una oportunidad accesible de bienestar real antes de que la primavera despliegue todo su potencial.

photo

[object Object]

edit

delete

swap_calls

[object Object]

Contactos y reservas

#ResidencialRoquetas

950 334 112

Reservas

Roquetas@DestinosDeSol.es

(on line) https://destinosdesolroquetas.es/

#ResidencialLosAlcázares??

968 334 502

Reservas:

LosAlcazares@DestinosDeSol.es

(on line) https://losalcazares.destinosdesol.es/

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  3. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  4. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  5. Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
  6. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  8. El viernes se esperan colas kilométricas en una pastelería rural de Asturias que abre solo para vender una edición especial de donuts: 'El teléfono echa humo

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

Los vecinos de La Mata reclaman al Principado que cumpla su compromiso con las obras del puente sobre el río Cubia: "Llevamos años esperando, esto no es serio"

Los vecinos de La Mata reclaman al Principado que cumpla su compromiso con las obras del puente sobre el río Cubia: "Llevamos años esperando, esto no es serio"

Hacienda lo reconoce: el descuento que van a recibir todos los trabajadores en la nómina de febrero y que va a bajar su salario

Hacienda lo reconoce: el descuento que van a recibir todos los trabajadores en la nómina de febrero y que va a bajar su salario

Cambio en la Ley de sucesiones: «Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero»

Cambio en la Ley de sucesiones: «Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero»

No, no debes enviar una cantidad determinada: Bizum aclara sus límites tras el choque con Hacienda

No, no debes enviar una cantidad determinada: Bizum aclara sus límites tras el choque con Hacienda
Tracking Pixel Contents