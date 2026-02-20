El profesor de Matemáticas Alex Torío: "Están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar"
"Soñaba con dar clases, me sabe muy mal haber llegado hasta aquí pero no podía más"
Lola Gutiérrez
"Soñaba con las clases. Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más". Tras más de 27 años en las aulas, Alex Torío, profesor de matemáticas, ha decidido coger una excedencia y dejar a un lado la docencia, desencantado con el sistema educativo actual.
Según ha explicado en RAC1, Torío se siente profundamente decepcionado ante un sistema educativo "cada vez más frágil y desconectado de la realidad de las aulas". "Ahora preparo exámenes mucho más fáciles que antes, porque si no se me cuestiona que suspenda a demasiados alumnos", revela, asegurando que tenía alumnos de 18 años "que no saben las tablas de multiplicar".
"En manos de psicopedagogos de despacho"
El profesor, ahora en excedencia, denuncia que no se escucha a los profesores y que toman decisiones sin pasar por las aulas. "El sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos lo que pasa, pero no se nos escucha”.
Torío también lamenta que las pruebas de competencias básicas que se hacen en 4º de la ESO son "mucho menos rigurosas que antes". Una bajada de nivel que ha podido corroborar con exalumnos suyos que ahora dan clases particulares.
Los peores resultados en Matemáticas
En las pruebas de este año, el alumnado catalán no llega al mínimo en tres de las cinco materias analizadas: Matemáticas, Ciencias tecnología e ingeniería e Inglés, obteniendo los peores resultados en Matemáticas de la historia de las pruebas.
En TV3, Torío denunció que "es dramático y los políticos están tapando esta bajada de nivel". "Suena muy bien que te digan que ahora en la escuela cada niño va con su ritmo de aprendizaje pero en las clases hay un profesor con 30 alumnos", declara.
Este profesor asegura que adoraba dar clases, y de hecho, no descarta volver dentro de un año. Ahora, sin embargo, necesita tomarse un respiro tras unos últimos años de mucho desgaste.
