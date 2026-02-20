Rehabilitación oncológica integrada

La evidencia científica actual lo dice: la rehabilitación oncológica no es un complemento opcional, sino un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer. Bajo esta premisa, INYPEMA Clínica de Rehabilitación Avanzada ha consolidado su Programa de Rehabilitación Oncológica, una solución integral diseñada para mitigar los efectos secundarios del tratamiento y potenciar la recuperación funcional de las personas.

Un enfoque basado en la evidencia: el tridente de salud.

A diferencia de los abordajes convencionales, el programa de INYPEMA se fundamenta en un modelo de atención coordinada, donde tres áreas críticas convergen para atender al paciente de forma global.

Ejercicio funcional adaptado.

Dirigido por un fisioterapeuta especializado, se centra en combatir la sarcopenia (pérdida de masa muscular) y la fatiga crónica relacionada con el cáncer (CRF). Cada sesión se ajusta a la fase clínica del paciente, priorizando la seguridad y la recuperación de la movilidad.

Seguimiento nutricional.

Un nutricionista diseña planes específicos para optimizar el estado metabólico, fortalecer el sistema inmunológico y paliar las alteraciones digestivas o de peso derivadas de la toxicidad de los tratamientos.

Soporte psico-oncológico.

Una psicóloga experta acompaña al paciente en la gestión del impacto emocional, trabajando la resiliencia y el manejo del estrés, factores determinantes en la adherencia al tratamiento físico.

La personalización como eje: programas a medida.

En INYPEMA, entendemos que no existen dos procesos oncológicos iguales. Por ello, la piedra angular de nuestra intervención es la adaptación absoluta a las características clínicas y personales de cada individuo. Los programas se estructuran en itinerarios de seis meses o un año de duración, pero estos periodos no son rígidos en su contenido. Tras una valoración exhaustiva, el equipo multidisciplinar diseña una hoja de ruta específica donde la intensidad, la frecuencia y los objetivos se ajustan en función del tipo de tumor y el estadio del tratamiento, las secuelas físicas y las necesidades fisiológicas detectadas y el estado emocional y el ritmo de vida del paciente.

Cómo acceder al programa.

El programa está abierto tanto a pacientes en tratamiento activo como a aquellos en fase de remisión que busquen recuperar su bienestar. Los interesados pueden solicitar una valoración inicial en las instalaciones de la Clínica de Rehabilitación Avanzada, donde se determinará el itinerario terapéutico que mejor responda a su situación actual.