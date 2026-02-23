El duro momento de 'Tyson' y la realidad de un perro en duelo: "Mi hijo falleció hace un año y es la primera vez que entra en su habitación, no se atrevía"

Perder a un ser querido es una experiencia terrible para los que se quedan. Para un perro, esta pérdida puede alterar profundamente su existencia y por ello, muchos propietarios se preguntan si su mascota puede realmente caer en una forma de depresión.

Los perros desarrollan un apego excepcional hacia su familia humana y es un vínculo se construye día a día, a través de las rutinas, los mimos y los momentos compartidos por lo que la a desaparición repentina de la figura de referencia principal crea un vacío inmenso.

Los estudios sobre el comportamiento revelan que estos animales perciben las emociones de quienes les rodean con gran sensibilidad. Captan las señales de angustia y adaptan su comportamiento en consecuencia. Además, memorizan durante años los olores y los sonidos asociados a sus seres queridos. "Los perros también transitan por el duelo. También sienten tristeza. Necesitan sus tiempos, al igual que nosotros. Lo mejor que puedes hacer para acompañar en el duelo a cualquier ser vivo es no forzar y estar presentes. Y este video refleja a la perfección todo esto", explican desde la página Olfateando el mundo.

Algunos testimonios relatan situaciones conmovedoras en las que el animal se niega a abandonar la habitación de la persona fallecida. Otros permanecen postrados cerca de la puerta de entrada, esperando un regreso que nunca tendrá lugar. Estos comportamientos reflejan un sufrimiento real y cuantificable.

En el caso del vídeo que acompaña a estas líneas, Yolanda Ruiz cuenta como su perro 'Tyson' estuvo un año entero sin querer en la habitación de su hijo fallecido. Tiempo después decidió ir y "subirse en su cama. Es raro, nunca entraba en la habitación si no era conmigo y nunca me ha pedido entrar en la habitación por respeto a mi hijo. Hoy parece que queire dormir en la cama, como lo hacía antes con su papi", cuenta esta mujer visiblemente emocionada.

Los especialistas en comportamiento animal confirman que los perros sienten una forma de dolor comparable a la de los humanos. Su cerebro produce hormonas del estrés cuando pierden a un ser querido. Esta reacción fisiológica afecta a su metabolismo y a su sistema inmunológico.

Noticias relacionadas

La duración del proceso varía considerablemente según los individuos. Algunos recuperan el equilibrio en unas pocas semanas. Otros necesitan varios meses para superar esta prueba. Además, la edad y la duración de la relación desempeñan un papel determinante. El entorno familiar influye directamente en la capacidad de recuperación del compañero en duelo. Un hogar en el que otros miembros le brindan afecto y atención facilita la transición. Por el contrario, un animal que se queda solo tras la muerte de su única referencia se enfrenta a una prueba mucho más difícil.