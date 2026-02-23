José Manuel Felices Farias, médico y profesor, muy claro sobre el uso del cojín para avión y coche: "Estás destrozándote el cuello, pero porqué lo estás usando mal"

A muchas personas les ocurre. Se disponen a hacer un viajer largo y, claro, lo lógico es intentar dormir para así poder descansar y acortar las horas del recorrido. Para ellos, son muchos los que cuentan con un aliado fundamental: el cojón para dormir.

Pero, mucho ojo ¿Lo está usando bien? ¿Te despiertas dolorido pese al haber dormido varias horas? El doctor José Manuel Felices Farias, profesional que desarrolla su labor en el Hospital Rafael Méndez (Lorca, Murcia) y que compagina con la docencia en le UCAM de Murci, lo explica de una forma muy sencilla y nos da la clave para no volver a usar mal este complemento nunca más.

¿Usas así el cojín de viaje? Estás DESTROZÁNDOTE el cuello. Y no, no es que el cojín sea malo… ¡Es que lo estás usando mal! Así NO: abertura delante, acolchado detrás. Así SÍ: abertura atrás, acolchado delante. ¿La diferencia? Tu cuello te lo va a agradecer. Esto no es postureo, es anatomía. El cojín está diseñado para sostener tu cabeza cuando te duermes, no para decorar el cuello. Di adiós al dolor en vuelos largos".

Poniendo la abertura hacía detrás, "evitamos el latigazo cervical". Según explica el doctor Fernando Corbí, traumatólogo y responsable de la unidad de tráfico del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “el esguince o latigazo cervical es una lesión muy común que se produce a la altura del cuello y que suelen ser más frecuentes en accidentes por alcance con otro vehículo, es decir, cuando se recibe un golpe por detrás. Tiene lugar por un daño en las vértebras del cuello, que suele requerir uso de collarín, y desemboca en dolores de cabeza, cuello y mareos”.

Este tipo de lesiones presenta diferentes tipos de gravedad dependiendo de varios factores, como por ejemplo la velocidad del impacto o el tipo de coche ya que coches grandes suelen encajar mejor el golpe que coches pequeños.

“Además, -comenta el especialista-, si hemos visto venir el accidente instintivamente nuestro cuerpo se prepara para recibir el golpe pero si es por sorpresa, nos suele pillar desprevenidos y eso aumenta la gravedad de la lesión”. “Los síntomas más comunes, -tal como explica Matthis Beley, fisioterapeuta de la unidad de tráfico del Hospital Vithas Valencia Consuelo-, son dolor a nivel cervical que limita los movimientos del cuello; dolor y/o hormigueo en hombros, brazos o incluso manos; mareos, náuseas, vértigos y dolor de espalda media y/o espalda baja”.

Pero el especialista advierte de que “dependiendo del contexto del paciente y del tipo de accidente pueden aparecer todos estos síntomas o solo alguno”. Lo más curioso de esta lesión es que, en muchas ocasiones los efectos del latigazo cervical, no se manifiestan inmediatamente después de producirse la colisión, sino que pueden transcurrir más de 24 horas antes de notar los primeros síntomas, como dolor de cuello, vértigos, mareos y dolor en las extremidades superiores.