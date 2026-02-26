Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el orangután con una triste historia detrás que supera a los Therians: "Lo cargaba a todas partes porqué era la forma de sentirse amado"

"Este peluche se puede llevar colgado de la cadera o la espalda, del mismo modo que los simios trepan y se cuelgan de los árboles de la selva. Cuida y abraza mucho a este orangután, que es una especie en peligro de extinción".

Así describe Ikea su peluche de orangután DJUNGELSKOG, un simpático compañero que acompañará a los más pequeños de la casa. Hasta ahí, no deja de ser un juguete más. Pero este producto tiene una tierna historia detrás que ha arrasado en Internet y se ha convertido en todo un fenómeno de masas.

Pero volviendo al pequeño orangután de peluche, la historia de este fenómeno viral comenzó en un zoológico de la ciudad de Ichikawa, Japón. El mono Punch acabó por convertir el peluche de Ikea en una madre improvisada. Según explicaron desde el centro, fue criado por el personal del zoo tras ser rechazado por su madre al nacer, en julio del año pasado, algo que ocurre ocasionalmente en esta especie y que, según el portavoz del zoo, en el caso del pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora y a las altas temperaturas de cuando se produjo el parto. "Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", explicaron. Darle el anaranjado peluche de orangután fue todo un acierto, pues lo convirtió en un fiel sustituto materno.

La historia se ha viralizado y el producto ha arraso en ventas. Tal y como explican expertos en marketing, "IKEA capitalizó la historia de Punch. Punch, un mono bebé abandonado, se aferra a un peluche de IKEA. Se viraliza. #HangInTherePunch IKEA responde: “”Punch, aquí la familia sí se elige”” Resultado: Agotado en 3 países; Aumento masivo en ventas; Donación al zoológico; Conexión genuina con millones. La clave: ya eran parte de la historia orgánicamente"

Una tierna historia que ha conseguido ser todo un éxito comercial y un reclamo de un producto que ya ha enamorado a millones de clientes en todo el mundo.