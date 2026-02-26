Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas

Lidl nunca deja de sorprender a sus consumidores ofreciéndoles productos adaptados a su día a día. La marca alemana destaca especialmente en el ámbito de la cocina.

Ofrece una gran variedad de artículos para preparar deliciosos platos. Entre estos imprescindibles, las cacerolas ocupan un lugar fundamental.

Debes saber que cada una tiene un diámetro diferente. La primera tiene un diámetro de 17,5 cm y una capacidad de 1,5 litros. La segunda tiene un diámetro de 21,6 cm y una capacidad de 2,5 litros. Y la última tiene un diámetro de 25,5 cm y una capacidad de 5 litros. Cada modelo se entrega con su tapa de cristal y una salida de vapor.

Ten en cuenta que este juego de cocina es apto para el horno hasta 250 °C. Las tapas, hasta 180 °C. Se trata, por tanto, de un juego de acero inoxidable muy resistente al paso del tiempo. Podrá conservarlo durante años después de su compra. No te preocupes, la distribución del calor es uniforme, lo que permite cocinar los alimentos de manera homogénea. Estos modelos de Lidl también tienen asas laterales, perfectas para facilitar el transporte sin quemarse las manos. Para lavarlos, puedes meterlos en el lavavajillas.

En cuanto a su precio, Lidl ha decidido darte una alegría fijando un precio razonable. De hecho, lo puedes encontrar por 39,99 euros. En la página web de Lidl, este juego de 3 cacerolas Ernesto tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en más de 120 opiniones. Y el 92 % de los clientes de la marca lo recomiendan. En cuanto al envío, lo recibirás en solo unos días. Además, tienes 30 días para devolver tu paquete sin gastos si no te gusta.

Adeás, Lidl cuenta con una solución para eliminar la grasa y las manchas de óxido de las ollas sin tener que emplear elementos químicos o frotar. Se trata de un objeto cilíndrico de Lidl que debe colocarse dentro del lavavajillas. El rodillo Lidl es sin duda el que necesita, ya que es de aluminio con imán de neodimio. Con él, mantendrás todas tus cacerolas bien limpias. En cuanto a las dimensiones, este producto de Lidl tiene un diámetro de 2 cm y una longitud de unos 10 cm. Pesa 80 gramos y cuesta algo menos de 20 euros. Así que, si te interesa este producto, no dudes en acudir a la tienda. ¡O haz tu pedido en la página web de Lidl!