Un estudio científico lo confirma: el miedo a la vejez puede acelerar el envejecimiento corporal

La ansiedad sobre el envejecimiento no solo es un problema psicológico. Los investigadores de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York sugieren que estas preocupaciones pueden afectar el cuerpo a nivel celular. El análisis de los datos sanitarios de 726 mujeres estadounidenses demostró que las participantes con mayor miedo de envejecer también sufren más síntomas del deterioro físico.

Muchas personas temen las enfermedades, la decadencia física y la pérdida de la independencia asociadas con la edad avanzada. Según Mariana Rodrigues, la primera autora del estudio, la ansiedad y la depresión tienen un impacto significativo en el estado físico del organismo. Sin embargo, hasta ahora no ha sido examinada la influencia directa del miedo a la vejez en el proceso de envejecimiento en sí.

Las mujeres sienten más ansiedad ante el envejecimiento

El estudio se centró en el impacto biológico que tiene el temor del declive corporal entre la población femenina. Como las mujeres a menudo experimentan mayor presión social para mantener el aspecto físico atractivo y juvenil, así como para formar una familia, también sienten más ansiedad acerca de la vejez. Además, muchas mujeres acaban siendo las cuidadoras de sus familiares mayores y, a medida que los vean envejecer y enfermarse, pueden preocuparse por si les pasará lo mismo en la edad avanzada.

Durante la investigación, los científicos evaluaron la relación entre el grado de ansiedad ante la vejez y los indicadores del deterioro físico en las muestras de sangre de las participantes. Las mujeres reportaron cuánto se preocupaban por volverse menos atractivas, presentar problemas de salud o estar fuera de la edad fértil. Por otro lado, se analizaron dos aspectos de envejecimiento epigenético: la velocidad del declive físico y el daño biológico acumulado a lo largo del tiempo. Las participantes con mayores niveles de ansiedad han mostrado síntomas del declive físico acelerado, que frecuentemente se asocia a las patologías ligadas a la edad.

El miedo de las enfermedades es el más impactante

No todas las preocupaciones han tenido el mismo efecto. El miedo ante los problemas de salud ha mostrado una relación más estrecha con la vejez acelerada, en contraste, la ansiedad sobre los cambios en el aspecto físico y la fertilidad tuvieron un impacto mínimo. Cabe destacar que las preocupaciones sobre las enfermedades pueden persistir en el tiempo, mientras que los temores causados por la presión social para mantener una apariencia atractiva o para tener hijos se alivian con los años.

En otras palabras, la influencia negativa de los inalcanzables estándares de belleza y de maternidad puede parecer menor en un momento dado, no porque esas preocupaciones no afecten realmente al organismo, sino porque las mujeres logran liberarse de ellas a nivel psicológico con el paso del tiempo.

Los malos hábitos también son factores de riesgo

Sin embargo, la relación entre el miedo a la vejez y el deterioro físico no es de todo directa. Según los científicos, existen muchos factores que juegan un papel importante en el proceso de envejecimiento, por ejemplo, los mecanismos de defensa contra la ansiedad poco saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, tienen un efecto adverso en el cuerpo y pueden acelerar su declive considerablemente.