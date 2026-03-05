Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Karlos Arguiñano, cocinero: "La tostada de espaguetis con ajo y aceite es barata y te salva cualquier cena"

Es la versión casera del clásico británico spaguetti on toast

karlos Arguiñano comparte su receta de tostada de espaguetis

karlos Arguiñano comparte su receta de tostada de espaguetis / Facebook

Valeria Montero

Esta receta vale para todo. Es un comodín. Un plato sencillo, fácil y barato, de los que gustan a los niños y han salvado más de una cena en pisos de estudiantes. También es popular en Nueva Zelanda y Australia y se sirve en el desayuno, el almuerzo o la cena. Karlos Arguiñano ha compartido su versión de esta receta con un toque español: unta cada rebanada con ajo y termina con un hilo de aceite de oliva.

Para hacer esta receta no hace falta ser un experto cocinero. Arguiñano es especialista en proponer platos al alcance de todos, sea cual sea el nivel de conocimientos sobre cocina. Para esta receta no hace falta ser chef. Además, se hace muy rápido y el resutlado es todo un majar.

Los ingredientes que se necesitan son 8 rebanadas de pan para tostar, 400 gramos de espaguetis, 500 mililitros de salsa de tomate, un diente de ajo, 50 gramos de queso parmesano en polvo, 20 gramos de albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil.

Lo primero que hay que hacer es tostas las rebanadas de pan el horno mientras se hierve la pasta. Son 10 o 12 minutos que Arguiñano aprovecha para calentar la salsa de tomate con un poco de albahaca.

Es momento de montar el plato. En primer lugar, se mezcla la pasta con la salsa de tomate aromatizada. Por otro lado, se unta la tostada de pan con un diente de ajo pelado y se le pone un chorro de aceite de oliva virgen extra. Encima de estas tostadas, es el momento de poner los espaguetis con tomate. Se sala y se especia al gusto y listo para solucionar cualquier comida.

