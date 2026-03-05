Sara Marín, experta en salud de la mujer: "Las varices se pueden evitar con cinco ejercicios en la cama antes de dormir"

La falta de circulación en en las piernes puede provocar varices. La doctora Sara Marin, experta en microbiota y salud para mujer, recomienda cinco ejercicios para favorecer la circulación que se pueden hacer desde la cama. Y lo hace a través de su cuenta de Instagram @uncafecontudoctora, un espacio que más de un millón de personas a las que ayuda a resolver las dudas del día a día sobre salud y alimentación.

Se trata de mover las piernas en diferentes movimientos para activar la bomba muscular de la pantorrilla para favorecer la circulación.

En primer lugar hay que flexionar los tobillos para rebajar la presión de las piernas.

Segundo, eleva las piernas de forma alterna. "Al levantas y bajar las piernas se reduce la presión venosa y se fortalecen los músculos", explica Marín.

Tercero: la bicicleta aérea. Además de ayudar en la circulación tonifica las piernas.

En cuarto lugar, la flexión de rodillas para activar las articulaciones y mejorar la movilidad.

Por último, a la hora de acostarse en la cama, poner una almohada bajo las piernas. "Con esta elevación vas a notar en un mes como disminuye toda esa pesadez de las piernas", promete.

La importancia de la alimentación

Sara Marin hace referencia también a la importancia de la alimentación a la hora de evitar las varices. ¿Qué comer?

• Dieta mediterránea: Reduce eventos cardiovasculares y mejora la función endotelial.

• Pescado azul (omega-3 marinos): Disminuye triglicéridos y reduce inflamación vascular.

• Verduras ricas en nitratos (hojas verdes, remolacha): Aumentan óxido nítrico y mejoran la vasodilatación.

• Cacao ≥85% y flavonoides: Mejoran de forma aguda la función endotelial.