Sara Marín, experta en salud de la mujer: "Las varices se pueden evitar con cinco ejercicios en la cama antes de dormir"
La doctora recomienda hacer movimientos sencillos para activar la circulación y combinarlo con una buena alimentación
La falta de circulación en en las piernes puede provocar varices. La doctora Sara Marin, experta en microbiota y salud para mujer, recomienda cinco ejercicios para favorecer la circulación que se pueden hacer desde la cama. Y lo hace a través de su cuenta de Instagram @uncafecontudoctora, un espacio que más de un millón de personas a las que ayuda a resolver las dudas del día a día sobre salud y alimentación.
Se trata de mover las piernas en diferentes movimientos para activar la bomba muscular de la pantorrilla para favorecer la circulación.
En primer lugar hay que flexionar los tobillos para rebajar la presión de las piernas.
Segundo, eleva las piernas de forma alterna. "Al levantas y bajar las piernas se reduce la presión venosa y se fortalecen los músculos", explica Marín.
Tercero: la bicicleta aérea. Además de ayudar en la circulación tonifica las piernas.
En cuarto lugar, la flexión de rodillas para activar las articulaciones y mejorar la movilidad.
Por último, a la hora de acostarse en la cama, poner una almohada bajo las piernas. "Con esta elevación vas a notar en un mes como disminuye toda esa pesadez de las piernas", promete.
La importancia de la alimentación
Sara Marin hace referencia también a la importancia de la alimentación a la hora de evitar las varices. ¿Qué comer?
• Dieta mediterránea: Reduce eventos cardiovasculares y mejora la función endotelial.
• Pescado azul (omega-3 marinos): Disminuye triglicéridos y reduce inflamación vascular.
• Verduras ricas en nitratos (hojas verdes, remolacha): Aumentan óxido nítrico y mejoran la vasodilatación.
• Cacao ≥85% y flavonoides: Mejoran de forma aguda la función endotelial.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia