Alerta alimentaria: las personas alérgicas no deben consumir yogures bífidus afectados por un error

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria, relativa a la presencia de alemendras no incluidas en el etiquetado en yogur con muesli. Los conocidos como yogures Bífidus no han especificado la presencia de este fruto seco al que muchos españoles son alérgicos.

Si bien estos yogures no entrañan ningún riesgo para la salud, se pide a las personas alérgicas a las almendras que se abstengan de consumirlos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los yogures bífidus afectados / AESAN

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.