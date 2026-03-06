Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay tres frutas que debes comer por la noche si quieres mejorar el descanso”

Tener un sueño más profundo y estable sin fármacos es posible gracias a la alimentación. El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido por sus consejos sanitarios en redes sociales, aconseja introducir en la cena una serie de frutas “si quieres mejorar el descanso”.

“Hay frutas que son especialmente recomendables y que encajan muy bien por la noche cuando el objetivo es no alterar la glucosa y la insulina y quieres mejorar el descanso, que es sumamente importante para nuestro corazón”, apunta el médico.

El primero de ellos es el kiwi, con un alto contenido en vitamina C. Es un contenido “relevante”, dice, porque tiene “precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo. Por eso en estudios clínicos se ha asociado a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de mejoría de nuestro sistema inmunitario y de la microbiota”.

Kéfir con arándanos

“Los frutos rojos, como los arándanos, son también muy interesantes porque son ricos en polifenoles y tienen un efecto antiinflamatorio que protege nuestro corazón”, señala.

Una idea de cena saludable y que favorece el descanso es tomar un kéfir con arándanos (o con kiwi). Su consejo es no agregar miel, en todo caso incluir nueces o algún fruto seco.

El kéfir aporta proteína y grasa, “lo que ralentiza la absorción del azúcar de la fruta, mejora la respuesta glucémica nocturna, aporta probióticos que favorecen la regulación del eje intestino-cerebro, y puede ayudar a un sueño más estable, especialmente en personas con despertares nocturnos”, apunta Rojas.

La opción del yogur también está ahí y es sobre todo interesante para aquellas personas con intolerancia a la lactosa porque lo pueden consumir sin ella.

En último lugar, la manzana lavada y con piel “aporta peptina, una fibra soluble que enlentece la digestión y mejora la saciedad sin interferir en el sueño con lo cual vas a descansar mejor y a levantarte con mucha menos hambre”.