Estas son las bayas que más pesticidas contienen: el truco sencillo del nutricionista Luis Millares para disfrutar de todo el sabor sin riesgos
El experto revela la manera más segura de lavar los frutos del bosque contaminados
Adema Kuandykova
¿A quién no le encantan las bayas? No existe un snack mejor que las fresas, los arándanos y las uvas: son ricas en fibra, vitaminas y minerales, valen para comerlas frescas o hacer tartas y batidos, nos mejoran la salud y el estado de ánimo e incluso cumplen nuestros deseos navideños. Pero todos sus beneficios se pierden si no tenemos cuidado al consumirlas. Según el informe del grupo activista estadounidense Environmental Working Group (EWG, Grupo de Trabajo Ambiental), estas tres frutas del bosque contienen pesticidas muy peligrosos para nuestro cuerpo.
El EWG ha publicado su lista anual de las frutas y verduras más contaminadas de pesticidas, conocida como ‘Dirty Dozen’, la docena sucia. En esta lista, las fresas ocupan el primer lugar, mientras que las uvas y los arándanos se toman el cuarto y el octavo.
Los pesticidas que se usan en la cultivación de estas bayas ayudan a destruir y prevenir las plagas en las huertas; pero también son perjudiciales para nosotros. Según el nutricionista Luis Millares, estas sustancias “afectan a la salud hormonal, al sistema inmunológico y pueden tener efectos cancerígenos a largo plazo”. Estamos expuestos a los pesticidas en nuestro día a día, ya que se encuentran en la mayoría de las frutas y los vegetales que consumimos.
El mejor truco para evitar los pesticidas
Existe un modo simple y rápido para eliminar la gran parte de estos elementos tóxicos. Antes de comer las fresas, los arándanos o las uvas o utilizarlas en la cocina, hay que seguir los siguientes pasos:
- Remojar las bayas en un litro de agua fría.
- Añadir una cucharita de bicarbonato de sodio.
- Dejarlas en remojo durante 15 minutos.
- Aclarar y secar las bayas.
De esta manera, podemos reducir la mayoría de los residuos superficiales de las frutas, asegura Millares. No obstante, el experto recuerda que la mejor forma de evitar estar expuestos a los pesticidas es comiendo los productos de las marcas ecológicas, aunque sean más caros.
