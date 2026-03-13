La OMS alerta que el sarampión ya vuelve a circular por España (y no son brotes aislados): la situación en Asturias

España, Reino Unido o Austria son algunos de los países que ya no están libres de sarampión, como ha hecho público la OMS recientemente. El virus ha vuelto a circular y no se trata de un brote esporádico. Expertos en vacunas y epidemiólogos están advirtiendo de que no todos los niños portan la segunda dosis de la vacuna. La primera dosis alcanza al 97'8%, pero en la segunda baja al 94'4% (la cual proporciona el mínimo de inmunidad frente a la enfermedad). El sarampión es una enfermedad vírica muy peligrosa. Su número reproductivo básico (RO) es 18, es decir, un infectado puede llegar a contagiar a 18 personas de su entorno.

Desde el VACAP (Grupo de Trabajo de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, SEPEAP) están haciendo un llamamamiento a todos los pediatras y enfermeras de pediatría de España para incorporar una tercera dosis. No se trata de una de refuerzo, sino de una dosis de rescate para los niños que no quedasen protegidos con la primera (fallo vacunal primario), una horquilla del 2-5%. Además, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomienda poner esta dosis de rescate a los dos años y, por lo tanto, adelantar la segunda (hasta ahora se ponía a los tres años). ¿La razón? Las dosis van perdiendo cobertura a medida que el niño crece. También se están planteando estrechar el margen mínimo de vacunación entre la primera y segunda dosis (actualmnete, 28 días).

La AEP también advierte que pueden aparecer casos en adultos nacidos antes de 1981, año en el que se implantó la segunda dosis de refuerzo con carácter sistemático.

Sarampión en Asturias: ¿evolución preocupante?

Los datos de los últimos años que ofrece el Ministerio de Sanidad han alarmado a muchos. En 2024 se confirmaron 227 casos en España, 53 provenientes de otros países. En 2025 la cifra aumentó considerablemente: 397 casos, 108 importados y un alto porcentaje de personas no vacunadas.

En Asturias todavía no se ha registrado ningún caso de sarampión en lo que llevamos de año. No obstante, la enfermedad ha sufrido una curiosa evolución. El último caso que se registró en el siglo XX fue en 1999 a partir de un brote de 1990 que acumuló 1721 casos. En 2006 se registró un caso aislado procedente de Rumanía y en 2011 un pequeño brote con seis casos. Hasta 2018 no se detectaron afectados autóctonos, aunque ese año solo se firmó un uníco caso en el Área Sanitaria IV (Oviedo). No fue hasta 2025 hastahubo noticias del sarampión. El año pasado se detectaron dos casos de esta enfermedad vírica, uno de ellos en el Hospital de Jarrio (Coaña, Área Sanitaria I) de carácter importado. La buena noticia es que, en Asturias, la cobertura vacunal en este último año ha sido alta.

¿Qué es exactamente el sarampión?

El virus del sarampión (género Morbillivirus) es altamente contagioso y afecta exclusivamente a los seres humanos, y especialmente a los niños. Se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre ocho y doce días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea (goteo nasal), inyección conjuntival y aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Con el paso de los días es común que aparezcan manchas en cara y cuello y que se extiendan a lo largo del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión, sino que es sintomático. Quiere decir que no se puede tratar la enfermedad en sí, sino que la única posibilidad es aplicar un tratamiento que alivie las molestias mientras se destruye el virus. La mayoría de los pacientes tardan entre dos o tres semanas en recuperarse por completo. La única forma de prevenir el sarampión es mediante la vacunación.