Si aún no has planificado tu escapada de Semana Santa este es el momento ideal para hacerlo. Al inicio de la primavera el Balneario de Ledesma se erige como un oasis de salud y relax en plena naturaleza, combinando tradición y modernidad en un entorno privilegiado a orillas del río Tormes. Además, Salamanca, a tan solo 25 kilómetros, brilla en estas fechas con una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional y en la que historia, cultura y fervor se entrelazan en un espectáculo único.

Cedidas por Balneario de Ledesma

Aguas que cuidan. Las aguas minero medicinales del Balneario de Ledesma, explotadas desde tiempos de los romanos y con gran fama por su singular composición y el éxito de sus baños y tratamientos, están indicadas para tratar una amplia variedad de dolencias. Entre ellas figuran las siguientes:

Duchas termales. | cedida por balneario de ledesma

–Afecciones respiratorias: sinusitis, faringitis, asma, EPOC.

Balneario de Ledesma: refugio de bienestar y salud para primavera y Semana Santa

–Dolencias reumáticas: artrosis, artritis o tendinitis.

–Secuelas postraumáticas y quirúrgicas: fracturas, esguinces, luxaciones…

–Afecciones neurológicas: polineuritis, hemiplejías.

–Problemas dermatológicos: Las aguas de Ledesma tratan y mejoran padecimientos como la psoriasis o los eczemas.

Los tratamientos del Balneario salmantino, propiedad del Montepío de la Minería Asturiana, combinan las propiedades terapéuticas del agua con innovadoras técnicas de bienestar, desde circuitos termales hasta servicios como parafangos, masajes, Indiba, presoterapia, chorro total y un amplio abanico de terapias personalizadas, incluyendo estética y belleza.

Semana Santa 2026: un destino para el cuerpo y el alma.

El Balneario de Ledesma es ideal para Semana Santa, una de las épocas mágicas para visitar Salamanca y su provincia. En estos días resulta posible combinar la tranquilidad de las instalaciones del Balneario con la riqueza cultural y gastronómica de la zona. Su cocina casera con productos de kilómetro cero tiene fama junto con sus precios y el paisaje del Tormes, perfecto para desconectar y para hacer turismo cultural o deportivo.

Merece la pena reservar ya la estancia y disfrutar de un ambiente único, con pensión completa, acceso al circuito termal y actividades complementarias que incluyen música en directo, shows de magia, talleres gastronómicos, astronomía, excursiones organizadas desde la propia villa termal y mucho más. Además, las instalaciones cuentan con restaurante, tiendas gourmet, de regalos y de cosmética termal, farmacia, gimnasio, amplios paseos y sendas. Todo ello se encuentra a disposición de los visitantes para aprovechar la primera gran escapada del año a un destino saludablemente perfecto en el que disfrutar como en casa a precios súper.

Sin duda, el Balneario de Ledesma es perfecto para dejarse mimar y para dejar atrás el invierno y todas esas dolencias estacionales que van aparejadas a él, con cuidados y tratamientos , dejando que el poder del agua termal haga su magia una vez más.

Haz tu reserva y prepárate para desconectar

La temporada termal ha arrancado con fuerza, y la demanda para Semana Santa es alta. No dejes escapar la oportunidad de vivir una experiencia de bienestar incomparable. Para más información y reservas: Correo electrónico: reservas@balnearioledesma.com Teléfonos: 648 062 491 / 684 669 733 Web: www.balnearioledesma.com. Síguenos en redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Déjate llevar por el poder sanador del agua y haz de esta primavera un renacer para tu cuerpo y tu bienestar. ¡Te esperamos en Ledesma!