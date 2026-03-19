Esto es lo que pasa, según los podólogos, cuando andas descalzo por casa

Caminar descalzo por casa, ¿es bueno o es malo? Es una de las grandes dudas en salud. Pero lo cierto es que este hábito, por una u otra razón, se está perdiendo. La mayoría se pone las zapatillas o incluso las deportivas para moverse por su hogar. Sin embargo, los podólogos lo desaconsejan.

''El calzado, incluso el de estar por casa, limita la movilidad y hacen que los músculos se vuelvan más débiles con el tiempo'', afirma @mariajesus.podologa, con cientos de seguidores en las redes sociales. Según esta especialista, lo recomendable es caminar descalzo o con calcetines antideslizantes: ''Así activarás la musculatura, mejorarás la postura y fortalecerás los pies''.

Lo mismo afirma el presidente del Colegio de Podólogos de Cataluña, Manuel Pérez Quiroz: caminar descalzo es completamente saludable. Permite que el pie realice todos los movimientos fisiológicos para los que está diseñado, algo que no ocurre cuando está encerrado. "El zapato limita la movilidad natural de nuestro pie", dice.

Aún más importante es para los niños

Y si para los adultos esto es importante, para los niños aún más. Durante su crecimiento, explica Pérez Quiroz, "el pie necesita realizar todos sus movimientos para desarrollarse" y eso solo se consigue si caminan descalzos por casa.

Disminuye el riesgo de lesiones

Jorge Escoto, podólogo y miembro del Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana, también reflexiona sobre los pros de este hábito. "Cuando los músculos del pie están más fuertes y nuestra postura mejora, disminuye el riesgo de lesiones comunes como esguinces de tobillo, fascitis plantar y tendinitis”, señala.

No es aconsejable para...

Eso sí, como todo, tiene sus peros. No es aconsejable para personas con diabetes, ya que esta enfermedad puede provocar una pérdida de sensibilidad en el pie. "Esta persona camina descalza, se clava una piedrecita, una chincheta, un trozo de lo que sea, y no lo nota", advierte Manuel Pérez. Esta falta de sensibilidad puede derivar en una herida que, al no ser detectada, acabe convirtiéndose en una úlcera.

Tampoco se recomienda caminar descalzos para quienes padecen problemas en el sistema circulatorio, como un mal retorno venoso o arteriopatías. Además, los expertos aconsejan evitar caminar descalzo en lugares públicos como hoteles u oficinas, donde existe un mayor riesgo de contraer infecciones por hongos o bacterias.