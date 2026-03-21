María Calderón, especialista en digestivo: "La retirada del gluten mejora los síntomas pero la reparación completa del intestino es un proceso largo"

La doctora María Calderón Chamizo, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Huelva, ha señalado que el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca impacta "notablemente" en la calidad de vida de quienes la padecen.

Según ha indicado el hospital, la enfermedad celíaca es una patología frecuente y aun así infradiagnosticada y con un importante impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Se trata de un síndrome de malabsorción de carácter crónico, mediado por el sistema inmunitario, que afecta a personas con predisposición genética y se desencadena por la ingesta de gluten, además de otros factores ambientales aún no completamente conocidos.

En los países occidentales su prevalencia se sitúa entre el 0,5% y el 2,4% de la población, siendo más habitual en la infancia y con mayor presencia en mujeres, según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos en España. Sin embargo, en los últimos años se observa un incremento de los diagnósticos en adultos e incluso en personas de edad avanzada.

Según explica la experta, "tradicionalmente, la patología se asociaba a un cuadro de malabsorción con síntomas como diarrea, esteatorrea, distensión abdominal, pérdida de peso o falta de crecimiento en niños". Sin embargo, hoy se reconoce como una enfermedad con un amplio espectro clínico.

La celiaquía, además de los síntomas digestivos, puede manifestarse con anemia ferropénica (déficit de hierro); esofagitis por reflujo o eosinofílica; neuropatía, ataxia y síntomas neurológicos; depresión osteomalacia y osteoporosis; elevación inexplicada de transaminasas hepáticas; problemas reproductivos (infertilidad, abortos recurrentes); linfoma y otras complicaciones asociadas.

Esta amplia sintomatología hace que la enfermedad celíaca tenga una afectación integral en la calidad de vida, por lo que mantener un alto índice de sospecha resulta "fundamental" en el proceso diagnóstico.

Es importante también, tener en cuenta que pacientes susceptibles de ser estudiados como posibles enfermos de celiaquía, además de los supuestos ya mencionados, podrían ser personas adultas con síntomas o alteraciones analíticas compatibles con malabsorción; familiares de primer grado de pacientes celíacos, aun cuando estén asintomáticos; personas con diabetes tipo 1, que deben someterse a cribados periódicos.

También está indicado el estudio serológico en un amplio abanico de situaciones clínicas como síndrome del intestino irritable, aftas recurrentes, osteoporosis, colitis microscópica, enfermedades tiroideas autoinmunes, trastornos neurológicos, dermatitis no herpetiforme, síndrome de Down o Turner, entre otras. "Todo ello con la importante puntualización de que se debe individualizar cada caso", señala la especialista.

"Para el diagnóstico de la enfermedad se combina el análisis de sangre (serología), pruebas genéticas y biopsias duodenales para comprobar si existe o no afectación a nivel histológico, es decir, a nivel de la mucosa intestinal", afirma la doctora Calderón.

Por ello, señala que es "fundamental", que durante el proceso diagnóstico el paciente no deje de comer gluten, ya que esto "podría aportar falsos negativos y enlentecer el proceso diagnóstico".

El pilar fundamental del tratamiento es la dieta sin gluten de manera crónica, que permite la recuperación de la mucosa intestinal, mejoría y, finalmente, la desaparición de los síntomas. "La retirada del gluten implica una clara mejoría de los síntomas, sin embargo, la reparación completa del intestino es un proceso que se prolonga un poco más en el tiempo, especialmente en adultos", señala la doctora.

Noticias relacionadas

Tras el diagnóstico es fundamental mantener un seguimiento, principalmente analítico, que asegure la ausencia de manifestaciones clínicas y la curación mucosa, clave para prevenir complicaciones a largo plazo.