Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si no te lavas los dientes puedes acabar con una infección en el corazón"
El divulgador recuera la importancia de cepillarse a diario y acudir al dentista cada seis meses porque la endocarditis es una infección grave
"Si no te lavas los dientes puedes acabar con una infección en el corazón". Así de claro y contundente es el mensaje del cardiólogo Aurelio Rojas. El divulgador recuerda la importancia de una buena hibiene bucodental.
La endocarditis es una infección grave. Se acumulan bacterias y pus dentro del corazón. "Una de las puertas de entrada de estas bacterias es la boca", explica Rojas. La explicación se encuentra en que las encias están conectadas con los vasos sanguíneos así que "si tienes una infección en la boca, por pequeña que sea, esas bacterias pueden pasar a la sangre y de ahí al corazón".
El doctor Rojas recuerda un caso. El de un chico de 30 años que empezó con un dolor intenso en un muela, de la que terminó saliendo pus. Fue al dentista y a los pocos días empezó a tener mucha fiebre y dificultad para respirar. "Cuando llegó al hospital tenía una infección en el corazón", informa el cardiólogo.
¿Es preocupante?
La endocarditis es grave y se debe tratar a tiempo. Se suelen recetar antibiótico y vigilar la higiene bucodental. Ocurre en 10 de cada 100.000 personas al años.
"Todo por no lavarse los dientes", arumenta el doctor Rojas. Su recomendación de acudir al dentista cada seis meses, cepillar bien los dientes y utilizar hilo dental.
Su mensaje va dirigido a toda la población, pero en especial a personas jóvenes. "También a veces de las personas mayores que dejan de lado la salud bucodental y en este caso las consecuencias de una infección en el corazón puede ser aún peores", sentencia.
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