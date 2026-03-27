José Portolés, nefrólogo: "Uno de cada diez personas vive con una enfermedad renal crónica sin saberlo"

"Una de cada 10 personas vive con enfermedad renal crónica sin saberlo". Así lo advierte José Portolés, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, José Portolés, que asegura que la detección precoz es uno de "los grandes retos del futuro" para evitar llegar a fases de diálisis y trasplante. "Debemos concienciar a la población, despertar la atención de los profesionales y facilitar el conocimiento, implicación y autocuidados del paciente", explica.

Portolés participó en un foro de nefrología, en el que se analizó el abordaje de la enfermedad en personas mayores. El experto subrayó que los tratamientos con GLP-1, que nacieron como terapia para el tratamiento de pacientes diabéticos con obesidad refractaria, también pueden aplicarse a fases más precoces y a pacientes trasplantados renales que se agravan por los tratamientos inmunosupresores.

"La nueva visión del continuo cardio-reno-metabólico sitúa la adiposidad en el inicio del daño integrado del paciente. Las sociedades de Nefrología, Cardiología, Endocrinología y Atención Primaria están convergiendo hacia un abordaje integrado del paciente. Así, ERC, diabetes, insuficiencia cardiaca y obesidad en un paciente son distintos grados de afectación y expresión de la misma enfermedad y todo empieza con la disfunción endocrino-metabólica", detalló.

Una revolución en el conocimiento y el diagnóstico

Por su parte, el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Enrique Morales, declaró que están viviendo una revolución tanto en el conocimiento de la patogenia (mecanismos de estas enfermedades), como en el diagnóstico (identificación de aquellos pacientes que no tienen una causa clara de su insuficiencia renal), y respecto a los nuevos fármacos que están dando respuesta a estas enfermedades tan complejas.

Morales también ha abordado los retos en Podocitopatía anti-nefrina, unas entidades "en las que se encuentra en una biopsia de los pacientes una alteración en los podocitos". "Llevábamos mucho tiempo sin conocer la causa que podía provocar estas podocitopatías. Se hablaba de un factor permeabilizante que afectaba la barrera podocitaria y que hacía que finalmente se rompiera, provocando que el paciente perdiera proteínas por la orina", apuntó.

Además, el nefrólogo comentó los avances en la identificación de pacientes con enfermedad renal desconocida: "En todos los registros aparecía en segundo o tercer lugar de las causas la enfermedad renal crónica de etiología desconocida".

Para solventar este problema, nació una iniciativa llamada GENSEN Trial y se propuso, a través del estudio genético, identificar similitudes en menores de 45 años con insuficiencia renal avanzada (más de 800 pacientes).

El doctor Morales, entre sus conclusiones, enfatizó que "cerca del 25 por ciento de estos pacientes pudieron ser etiquetados". Esto es "muy importante" porque permite al paciente y al clínico saber el origen de la enfermedad, identificando enfermedades relacionadas con variantes patológicas del colágeno y podocitopatías.

Por último, Morales analizó los últimos avances en Vasculitis ANCA, en la que están "viviendo una revolución" y en la que se está poniendo el foco en "la búsqueda de glucocorticoides cero". En este sentido, se presentaron unas recomendaciones sobre el abordaje de los pacientes con vasculitis ANCA generadas por un grupo español, de carácter multidisciplinar (internistas, reumatólogos y nefrólogos).