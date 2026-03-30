¿Qué es el cuarto cerebro y cómo podemos potenciarlo?

David Calvo es médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y es el autor de este artículo

Desde la teoría del cerebro triuno de MacLean, en 1970, todos hemos hablado de nuestros componentes básicos cerebrales, a saber: a) cerebro reptiliano, homeostático o de supervivencia; b) cerebro emocional o límbico; y c) cerebro racional o neocortical o cognitivo. En los tres casos se correlacionan con estructuras anatómicas y funcionales claras y conocidas por la neurociencia desde antiguo, y se le concede también un orden evolutivo en cuanto a la forma en que han ido mejorando sus funciones y aplicaciones para su vida en todos los seres vivos de la Tierra, desde los reptiles –que solo buscaban sobrevivir– hasta los mamíferos –que sentían y sienten hacia dónde les es mejor dirigir sus acciones.

Pero la evidencia del neocórtex humano se considera el epítome de una evolución en la que saber "pensar" racionalmente es mejor para nosotros, nos ayuda a vivir de una forma evolutivamente mejorada respecto a los seres "inferiores". Ciertamente no lo parece. En algunas playas asturianas se permiten perros, especialmente en invierno, y cuando las transitas por arriba (por un paseo, con humanos sin perros) las caras son muy distintas a las de abajo (con humanos jugando con sus perros): incluso los de abajo ¡conversan entre sí!, como si los guías para socializar fueran nuestras mascotas, y parecieran ellas más evolucionadas que nosotros, los "racionales" humanos.

Quizá todo se explique por la propia idiosincrasia de la mente. Lo mental no es lo más evolucionado, y hay un paso más. La mente busca pensar y no hay nada como tener –o juzgar que tienes– problemas para estar dando vueltas con tu mente hasta una solución "racional"; y así, lo cierto es que vivimos en preocupaciones, estrés y ansiedad, enfermedades muy conocidas en nuestra sociedad, pero tan prevalentes que las vivimos invisibles, como le ocurre a un pez con el agua ("¿hay algo más?", se dice).

Sabemos, desde la neurociencia más rigurosa, que, lo aceptemos o no, nuestros programas mentales no están diseñados (no aún) para vivir en paz, sino para sobrevivir lo primero, para asegurar la existencia, y sobredimensionan los potenciales riesgos (como hace el propio cerebro reptiliano, que solo ve los riesgos), ocultándonos, y con ello su vivencia, las maravillas de la existencia con los placeres y experiencias agradables que también ofrece.

De todos es conocido que el foco determina tu visión: y lo que no miras, no lo ves, pues no le llega la luz de tu atención para experimentarlo. Así las cosas, podríamos plantearnos un superior nivel cerebral, y pasar de un cerebro triuno a un cerebro cuatriuno, de un cerebro dedicado a la supervivencia –aunque integrando también las emociones y las decisiones mentales– a un cerebro que experimenta su vida desde estados de paz, bienestar y serenidad.

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Ciertamente, aún no parece prevalente: no hay como plantear a cualquier trabajador que viva sereno y tranquilo (se agobiará recordando todo lo que tiene aún por hacer, según su mente), pero para muchos es una realidad: antes o después, las estructuras cerebrales que forman ya el cuarto nivel, empezarán a funcionar mejor, cuando las potenciemos desde nuestra voluntad. Y sí, también las conocemos: es -entre otras- el segmento orbitofrontal del lóbulo prefrontal, especialmente el izquierdo (lástima, que en las emociones prevalezca el derecho en este estado evolutivo). La propuesta es: ¿será más fácil para todos los ciudadanos potenciar sus áreas para la relajación, la felicidad y la paz, si lo hacemos todos juntos a la vez y en armonía social? Gracias por ayudarnos.