La Agencia del Medicamento retira dos productos que se vendían como complementos alimenticios cuando en realidad contenían una sustancia similar a la viagra

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha retirado del mercado dos productos que se vendían como complementos alimentarios pero que en realidad contenían una sustancia similar a la viagra.

Y es que la AEMPS tuvo conocimiento, a través de la Guardia Civil, de la comercialización de los productos La Pepa Negra comprimidos y Royal Honey como complementos alimenticios, pese a presentar un principio activo que les confiere la condición de medicamentos, sin haber sido evaluados ni autorizados por esta Agencia.

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (LOCM) de la AEMPS, estos productos contienen la sustancia activa sildenafilo -viagra en su marca comercial- en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que les confiere la condición legal de medicamentos. Sin embargo, esta sustancia no se declara en su etiquetado, que presenta los productos como naturales y oculta al consumidor su verdadera composición.

La Pepa Negra. / .

El sildenafilo está indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión (tensión arterial inferior a 90/50 mmHg), hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), así como en pacientes con insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.

Royal Honey. / .

El consumo de estos productos podría provocar daños graves para la salud al contener un principio activo inhibidor de PDE-5 que, además de presentar las contraindicaciones anteriormente señaladas, tiene numerosas interacciones con otros medicamentos. Asimismo, podría provocar reacciones de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca. Dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado.

Riesgos

Considerando los riesgos descritos, así como que estos productos no han sido evaluados ni autorizados previamente a su comercialización por parte de esta Agencia, la AEMPS ha tomado como medida cautelar la prohibición de su comercialización y la retirada del mercado de todos sus ejemplares.