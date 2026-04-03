La alerta sanitaria por listeria en salmón ahumado se amplía a más marcas de productos envasados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado su alerta por la presencia de listeria en un lote de salmón noruego ahumado procedente de España a las marcas Gourmet y Carrefour, aparte de la de Skandia inicial.

Ayer la Aesan, informada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Scriri) por la comunidad autónoma de Andalucía, advirtió de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón noruego ahumado de la marca Skandia.

El número de lote afectado es el 361214, con fechas de caducidad del 10 y 13 de abril de 2026, con un peso de 80 gramos por unidad y envasado en blíster de plástico.

La agencia ha ampliado este miércoles la alerta con más información facilitada por parte de Andalucía, que ha señalado que el lote afectado se ha comercializado con otras marcas y presentaciones.

En concreto, el mismo número de lote 361214, con las mismas fechas de caducidad del 10 y el 13 de abril de 2026 y con la misma presentación, se ha vendido bajo la marca Gourmet.

También se ha comercializado con el mismo número de lote y una presentación en blíster de dos unidades de 180 gramos con fecha de caducidad del 9 de abril de 2026 de la marca Carrefour.

La Aesan ha recomendado a las personas que tngan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlo y, en el caso de haberlo hecho y presentar sintomatología compatible con listerioris como vómitos, diarrea o fiebre, que acudan a un centro de salud.

Asimismo, ha recordado la importancia de "extremar" las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria "Listeria monocytogenes".

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La principal vía de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los que están listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como los productos de la pesca ahumados, cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.