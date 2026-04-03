Alerta sanitaria por un queso Camembert con E.Coli vendido en España: "Acudir a un centro de salud"

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la presencia de E. Coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Camembert de Normandie

Nombre de marca comercial: La Réserve des Crémiers

Aspecto del producto: envasado en caja de madera

Número de lote: 031241, con fechas de caducidad: 08/04/26 y 12/04/26

Peso de unidad: 250 g

Temperatura: Refrigerado

El queso afectado. / .

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Intoxicación

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de toxinas Shiga (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta), se recomienda acudir a un centro de salud.