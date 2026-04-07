Estudio científico revolucionario: descubren que un fármaco para el colesterol retrasa el envejecimiento

La Universidad de China firma, junto a la Universidad Internacional de Cataluña, un estudio científico revolucionario. Los investigadores han descubierto que el fenofibrato, un fármaco que se utiliza para regular el colesterol, es capaz de retrasar el envejecimiento. Así por lo menos lo ha probado diferentes modelos experimentales de ratones.

La investigación, publicada en la revista "Pharmacological Research", muestra que el medicamento mejora aspectos cognitivos (como la memoria y el aprendizaje) y la capacidad del corazón para bombear sangre durante el envejecimiento, según explica la Universidad Internacional de Cataluña, ubicada en Barcelona, a través de un comunicado.

Núria Casals, investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la institución académica catalana, ha sido una de las participantes en el estudio. Según explica, a nivel molecular, el fármaco alarga los telómeros y disminuye la senescencia de las células, lo que "podría significar una reducción del envejecimiento de los tejidos".

"El tratamiento con este fármaco reduce la acumulación de lípidos peroxidados asociados a la edad y mejora la función de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía", ha resumido Casals, que también es catedrática de Farmacología y líder del Grupo de Investigación "From Cell Metabolismo to Metabolic Diseases" (Metadis) de UIC Barcelona.

Además de conducir fisiológicamente a una mejora de la función cardiaca y de la función cognitiva cerebral, la investigadora ha detallado que otros autores han atribuido al fenofibrato "efectos beneficiosos" sobre la osteoartritis.

Dos proteínas clave

Los autores explican en la investigación que los efectos dependen de la activación de dos proteínas reguladoras del metabolismo de lípidos, la PPAR-alfa y la CPT1C.

Casals, junto a la líder del estudio, Huichang Bi, de la Southern Medical University, ha investigado durante más de 10 años con la proteína CPT1C, y ahora demuestra el "papel clave" de esta proteína como mediadora para frenar el envejecimiento en ratones tratados con fenofibrato.

Aplicación en humanos

Por ahora todos los ensayos se han realizado con estos animales, si bien los autores señalan que el medicamento "podría evaluarse en un futuro como una posible terapia para retrasar el deterioro asociado a la edad", ya que se trata de un fármaco seguro y ya recetado en humanos.

"Después de estos resultados vistos en animales, vemos que modular el metabolismo lipídico a través de estas proteínas podría ser una estrategia eficaz para combatir algunos procesos del envejecimiento natural", detalla Casals, que matiza que igualmente, para un envejecimiento saludable, es importante hacer ejercicio y estimular el cerebro.