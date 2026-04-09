Alerta sanitaria en España: retiran del mercado una crema solar por contener un ingrediente prohibido en productos cosméticos

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado este jueves de la retirada del mercado de un lote (41997300) de la crema solar Agrado SPF 50, tubo de 100 miligramos, debido a la presencia de un ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos. Se trata de la benzofenona, un compuesto químico que se ha prohibido en la UE por sus potenciales disruptores endocrinos, causar alergias y dañar ecosistemas marinos.

Según explica la Agencia Española de Medicamentos, "este ingrediente no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza. Sin embargo, la concentración detectada en el lote analizado no puede considerarse una traza técnicamente inevitable y compromete la seguridad de uso del producto".

La empresa responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, dice el órgano dependiente del Ministerio, ya ha iniciado la retirada de las unidades disponibles en los puntos de venta, así como la recuperación de las adquiridas por las personas usuarias.

¿Cómo se detecto?

Estas medidas están motivadas por los resultados de los ensayos realizados al producto por las autoridades croatas, en el marco de un proyecto europeo coordinado de vigilancia del mercado y promovido por la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y la Atención Sanitaria (EDQM) del Consejo de Europa.

Los análisis pusieron de manifiesto que la crema contiene la sustancia benzofenona, cuya presencia en productos cosméticos está prohibida conforme al Reglamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. La Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

¿Qué debes hacer?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que "lo primero es no comprar esa crema si quedara alguna unidad en venta, aunque la empresa responsable ya ha iniciado su retirada y ha puesto los medios para recolectar unidades ya vendidas".

"Mira entre las cremas solares que tengas en casa y si encuentras una crema Agrado como las descritas, que lleva impreso el número de lote afectado en el envase (41997300), no la uses y acude al punto de venta para devolverla. Lo adecuado es que te reembolsen el dinero que te costó", explica.