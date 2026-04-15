María Belén Fernández, de la Asociación Española contra el Cáncer: "Tenemos más de 6.800 nuevos casos al año de melanomas; es alarmante"

Los datos son muy preocupantes. Solo tres de cada diez personas se protegen a diario del sol, pese a que el 97% conoce sus riesgos. Es la principal conclusión del último estudio del "Observatorio Heliocare", presentado este miércoles por la dermatóloga y responsable médica de la compañía farmacéutica Cantabria Labs, la doctora María Vitale.

El Observatorio ha encuestado a más de 50.000 personas desde 2017 y su trabajo está respaldado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

A juicio de la presidenta de la Academia de Dermatología, Yolanda Gilaberte, existe un déficit de prevención entre la población, ya que el 80% no conoce la regla "ABCDE" (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución) para la autoexploración de lunares. Ello ocurre "sorprendentemente", y pese a los esfuerzos que se hacen "desde hace años". Esta situación, advierte, "dificulta la detección temprana de lesiones sospechosas de cáncer de piel". "La fotoprotección oral sigue siendo una gran desconocida, pese a ser una herramienta complementaria útil", añade.

Fotoprotección PromoFarma / Redacción

No van al dermatólogo

El estudio constata, además, que un 42% nunca ha acudido al dermatólogo para hacer una revisión, a pesar de que la mayoría reconoce la importancia de este hábito para la detección precoz, a lo que se añade el dato de que un 38% de la población sigue asociando el bronceado con belleza o salud.

Hay más datos: solo el 42% afirma renovarse el fotoprotector cada dos horas durante la exposición solar, mientras que el 38% aduce que se le olvida. Un 59% desconoce que la luz de pantallas y el entorno urbano también puede afectar a la piel, favoreciendo la aparición de manchas y signos de fotodaño.

Cáncer de la piel

"Los hábitos de fotoprotección siguen evolucionando positivamente, pero todavía queda un importante camino por recorrer", manifestó Vitale, quien agregó que "dermatólogos, farmacéuticos, compañías del sector salud como Cantabria Labs y los medios de comunicación" desempeñan "un papel clave en la concienciación de la población". "La protección solar no solo es esencial para prevenir el cáncer de piel, sino también para preservar la salud de la piel en su conjunto", ha aclarado.

Tras ello, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, indicó que "la concienciación sobre unos hábitos saludables frente al sol es fundamental para proteger la salud de la población". "Desde la farmacia, desempeñamos un papel clave en esta labor", ya que los farmacéuticos son "profesionales sanitarios de referencia para educar, prevenir y acompañar a los ciudadanos en el uso adecuado de la fotoprotección".

Melanoma

Por último, la responsable del Observatorio del Cáncer de la AECC, María Belén Fernández, recordó que "el melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos". "Tenemos más de 6.800 nuevos casos al año, el cual es un dato de alarma y, al mismo tiempo, es el objetivo a reducir, ya que es prevenible", remató.