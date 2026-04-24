Los expertos coinciden: el consumo de café mejora el estado de ánimo y tiene un impacto más positivo en mujeres

Investigadores del APC Microbiome Ireland, un centro del University College Cork (Irlanda), han revelado cómo el consumo regular de café impacta de forma positiva en el eje intestino-cerebro, con efectos en la composición de la microbiota intestinal y mejoras en el estado de ánimo.

El estudio, publicado en 'Nature Communications', contó con la participación de 31 no bebedores de café y otros 31 bebedores moderados, es decir, personas que suelen consumir entre tres y cinco tazas al día. Todos ellos fueron examinados al inicio del estudio y sometidos a pruebas psicológicas, diarios de cafeína y alimentos, y muestras de heces y orina para comprender los cambios en su microbioma y su estado de ánimo o estrés percibido.

Tras ello, se pidió a los consumidores habituales de café que se abstuvieran del mismo durante dos semanas, en las que siguieron sometiéndose a evaluaciones psicológicas y análisis de heces y orina. Este periodo de abstinencia se correlacionó con cambios significativos en los perfiles de metabolitos de la microbiota intestinal, en comparación con los no consumidores.

El consumo de café se reintrodujo en este grupo, pero de forma que la mitad de las personas consumieran café descafeinado y la otra mitad, café con cafeína, durante 21 días. Todos los participantes informaron de menores niveles de estrés percibido, depresión e impulsividad, lo que sugiere que el café mejora el estado de ánimo, de forma independiente a su contenido de cafeína.

Los resultados también muestran un aumento significativo de bacterias como 'Eggertella sp.', que se cree que contribuye a la secreción de ácido gástrico, o 'Cryptobacterium curtum', que participa en la síntesis de ácidos biliares. Los autores detallan que ambas funciones podrían contribuir a la eliminación de bacterias intestinales dañinas y a la prevención de infecciones estomacales.

Respecto a los cambios observados en la microbiota intestinal de los consumidores de café, el estudio evidencia también un aumento de bacterias 'Firmicutes', asociadas a emociones positivas en las mujeres.

Mejoras cognitivas

Por otra parte, los investigadores comprobaron que solo quienes consumieron café descafeinado obtuvieron una mejora notable en el aprendizaje y la memoria. Esto sugiere que otros componentes, además de la cafeína, como los polifenoles, son responsables de estos beneficios cognitivos.

Asimismo, descubrieron que solo el café con cafeína se asoció con una menor sensación de ansiedad, así como con una mayor atención y concentración. La cafeína también se relacionó con un menor riesgo de inflamación.

"Nuestros hallazgos revelan las respuestas del microbioma y del sistema nervioso al café, así como sus posibles beneficios a largo plazo para un microbioma más saludable. El café podría modificar la actividad de los microbios en conjunto y los metabolitos que utilizan", ha explicado el autor principal del estudio, el profesor John Cryan, investigador principal de APC Microbiome Ireland.

Noticias relacionadas

En este sentido, ha destacado que el café, ya sea con cafeína o sin ella, interactúa con la microbiota intestinal, el metabolismo y el bienestar emocional, de forma que puede utilizarse como una intervención adicional dentro de una dieta sana y equilibrada.