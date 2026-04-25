Los expertos coinciden en la importancia de comer más corazones de palmera: "Es muy rico en fibra y saciante"

Es rico en fibras, saciante y todo corazón. Los palmitos son ese alimento desconocido que todo el mundo pasa por alto en el supermercado pero cuyo aporte nutricional es muy interesante.

La doctora en farmacia y nutricionista Boticaria García destaca las bondades de este alimento que se suele encontrar en conserva: "Es rico en fibras, antioxidante, aporta vitaminas minerales y además tiene un superpoder: es una esponja de sabores". El palmito se adapta muy bien a cualquier plato porque recoge el sabor del resto de ingredientes del plato.

Los palmitos, también conocidos como "corazones de palma", son un producto alimenticio vegetal que se obtiene del cogollo tierno o brote central de diversas especies de palmeras. Son muy valorados por su textura suave y crujiente, así como por su sabor suave, siendo ingredientes populares en ensaladas, ceviches y recetas gourmet.

"Va genial en ensaldadas, con aguacate, con tomate con queso fresco", sugiere la nutricionista. Hay quien sugiere usarlos para hacer "pasta" sin carbohidratos.

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La recomendación para consumir los palmitos en conserva es lavarlos bien para quitarles toda la sal que viene en el líquido que los mantiene.