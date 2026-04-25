Los expertos coinciden en la importancia de comer más corazones de palmera: "Es muy rico en fibra y saciante"
"Va genial en ensaldadas, con aguacate, con tomate con queso fresco", sugiere la nutricionista
Es rico en fibras, saciante y todo corazón. Los palmitos son ese alimento desconocido que todo el mundo pasa por alto en el supermercado pero cuyo aporte nutricional es muy interesante.
La doctora en farmacia y nutricionista Boticaria García destaca las bondades de este alimento que se suele encontrar en conserva: "Es rico en fibras, antioxidante, aporta vitaminas minerales y además tiene un superpoder: es una esponja de sabores". El palmito se adapta muy bien a cualquier plato porque recoge el sabor del resto de ingredientes del plato.
Los palmitos, también conocidos como "corazones de palma", son un producto alimenticio vegetal que se obtiene del cogollo tierno o brote central de diversas especies de palmeras. Son muy valorados por su textura suave y crujiente, así como por su sabor suave, siendo ingredientes populares en ensaladas, ceviches y recetas gourmet.
"Va genial en ensaldadas, con aguacate, con tomate con queso fresco", sugiere la nutricionista. Hay quien sugiere usarlos para hacer "pasta" sin carbohidratos.
La recomendación para consumir los palmitos en conserva es lavarlos bien para quitarles toda la sal que viene en el líquido que los mantiene.
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas