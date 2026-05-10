Los expertos coinciden: el aceite de oliva virgen protege al cerebro de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson
Un estudio de la Universidad de Sevilla demuestra que varios compuestos presentes en el oro líquido actúan de barrera protectora del cerebro
Agencias
Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han demostrado que algunos compuestos del aceite de oliva virgen pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, un hallazgo que "abre nuevas vías sobre el potencial neuroprotector de la dieta mediterránea".
Según ha detallado la US en una nota, estos descubrimientos refuerzan la idea de que los compuestos del aceite de oliva virgen podrían desempeñar un papel en la protección del cerebro. En concreto, abren la puerta a nuevas investigaciones sobre su posible efecto neuroprotector, es decir, su capacidad para ayudar a proteger las células cerebrales frente a daños asociados a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.
El estudio ha sido desarrollado por investigadoras del grupo Calidad y Bioactividad de Alimentos Vegetales y Fermentados y revela que esta barrera no actúa únicamente como un "filtro", sino que también puede transformar los compuestos que la atraviesan.
Estos resultados forman parte del proyecto BBBOlids, liderado por la profesora del Departamento de Nutrición y Bromatología, Toxicología,y Medicina Legal Ruth Hornedo Ortega y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el trabajo colaboran también científicos de la Universidad Pablo de Olavide, el Instituto de Biomedicina de Sevilla y la Universidad de Parma (Italia).
El aceite de oliva virgen es rico en compuestos bioactivos con efectos beneficiosos para la salud. Entre ellos destacan el tirosol y el hidroxitirosol. La investigación demuestra ahora que ambos compuestos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, siendo el hidroxitirosol el que presenta una mayor capacidad de penetración.
Asimismo, los científicos han observado que, al atravesar esta barrera, el hidroxitirosol puede sufrir un proceso llamado sulfatación, una transformación química que facilita su solubilidad en agua. Este hallazgo confirma que la barrera hematoencefálica no solo protege el cerebro, sino que también modifica las sustancias que llegan a él.
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