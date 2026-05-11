Adiós a las palpitaciones en cuestión de segundos: el cardiólogo Aurelio Rojas explica tres sencillas técnicas para acabar con las arritmias

Consolidado como uno de los médicos más influyentes del país gracias a sus vídeos virales, el doctor Aurelio Rojas se caracteriza por explicar de forma sencilla y accesible muchos temas complejos sobre salud cardiovascular, derribando mitos y aconsejando sobre diferentes hábitos de vida, labor muy agradecida por sus seguidores: "Tengo extrasístoles ventriculares que aparecen por eventos emocionales. Llevo 4 días muy intensos, y acabo de practicar la segunda maniobra y han aflojado un poco. Gracias".

Acumulando 1,4 millones de seguidores en Instagram y 246.000 en TikTok, este doctor mantiene una comunicación muy cercana con ellos, creando una comunidad en la que advierte sobre los riesgos de llevar determinados hábitos de vida, como el tabaco, una mala alimentación, un descanso insuficiente, la nula actividad física o el estar sometido a un estrés constante. Aurelio Rojas, experto en insuficiencia cardíaca, arritmia, cardiopatía isquémica y más, insiste en que el cuidado de estos aspectos es imprescindible para reducir en gran cantidad las posibilidades de sufrir un problema cardiovascular, la principal causa de muerte en el mundo.

Este prestigioso doctor trabaja como cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga y, por su gran trayectoria laboral, se ha hecho con dos premios (Premio Dr. Pedrote de la Sociedad Andaluza de Cardiología y Premio Fernández Vargas Colegio de Médicos de Málaga), además de su constante labor divulgativa en las redes sociales, donde lleva por bandera el lema "Menos pastillas, más acción", reivindicando los remedios naturales sobre la mera medicación.

Tres soluciones sencillas a la arritmia

En una de sus publicaciones en las que comparte algunos consejos para cuidar la salud del corazón, Aurelio Rojas explica mediante un vídeo tres sencillas soluciones para hacer desaparecer una arritmia, "cómo frenar las palpitaciones en segundos". Estas medidas consisten en dos sencillas y caseras "maniobras con evidencia científica", mientras que la tercera funciona cuando la arritmia está relacionada con estrés, ansiedad o adrenalina y se trata de la simple acción de respirar lentamente.

Las dos maniobras caseras que menciona también son bastante simples. La más conocida y efectiva es la 'maniobra de Valsalva', que consiste en inspirar profundamente hasta llenar el tórax al máximo. Cuando los pulmones estén llenos, el siguiente paso es aguantar la respiración comprimiendo todo lo fuerte que se pueda el abdomen y, al llegar a los 10 segundos, hay que expulsar el aire lo más rápido posible. Siguiendo este método se suele controlar con rapidez la mayoría de las palpitaciones y algunas taquicardias.

Para la última solución que ofrece este doctor se necesita agua muy fría y una predisposición a mojarse la cara, ya que ésta debe sumergirse en agua lo más fría que se pueda conseguir o con hielo, eso sí, durante unos pocos segundos. Lo que se consigue con este procedimiento es activar el sistema nervioso parasimpático, el nervio vago, que se ocupa de relajar el corazón y disminuir la frecuencia cardíaca, que es precisamente lo que se busca.

El doctor Aurelio Rojas aconseja estas tres opciones caseras para hacer por uno mismo que las taquicardias se vayan; sin embargo, puntualiza que si estas palpitaciones que se quieren quitar van acompañadas de dolor en el pecho, mareos o impiden respirar con facilidad, lo mejor es siempre acudir a consulta urgentemente.