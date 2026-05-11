Lo que dice la psicología de los "flechazos" en el amor: el "efecto de la mera exposición" está detrás de ello

Ver repetidamente una marca incrementa la posibilidad de que el consumidor la elija, o coincidir en reiteradas ocasiones con esa persona en el puesto de trabajo o en el gimnasio tiende a aumentar la simpatía hacia ella sin necesidad de grandes conversaciones. Incluso ese diseño que en un inicio resulta a la vista poco o nada atractivo, puede volverse tal con el tiempo al integrarlo en el entorno visual. Todo ello tiene un nombre: el Efecto de la Mera Exposición, un sesgo cognitivo mediante el cual el ser humano, a un nivel subconsciente o de manera subliminal en la mayoría de las veces, se inclina a sentir agrado por un determinado estímulo o persona a medida que se expone más a él o ella.

Hay dos razones principales que lo justifican: por una parte, la reducción de la incertidumbre que se produce al ver algo una y otra vez sin notar malas consecuencias, induciendo a pensar que es seguro; por otra, facilita la comprensión y la interpretación en lo que se denomina "fluidez perceptiva", siendo más capaces de canalizar lo que ya se ha percibido antes.

En 1968, el psicólogo Robert Zajonc comprobó en sucesivos estudios que los sujetos experimentales reaccionaban con cierto grado de miedo o ansiedad ante los estímulos nuevos, pero que a medida que se les iban presentando en una frecuencia continuada remitía la reacción inicial. De esta manera, dichos estímulos acababan resultándoles agradables.

Neofobia

Zajonc concluyó que la repetición genera familiaridad, y esta, agrado. Esto explicaría el concepto de neofobia o "miedo ante estímulos nuevos" que se aprecia en los animales. Desde un punto de vista evolutivo, se explica como un mecanismo de naturaleza adaptiva que posibilita el ahorro de energía mental para explorar el medio y familiarizarse, con cierta prudencia, con los distintos estímulos presentes en él. En este fenómeno están implicados, además, algunos de los principios de aprendizaje como lo son los diferentes tipos de condicionamientos.

El flechazo

El ejemplo más claro es, posiblemente, esa canción que en principio resulta indiferente y al asociarse con otras claves contextuales y emocionales termina gustando aun en contra de la lógica de la razón. Otra implicación curiosa de este efecto es que podría explicar el conocido popularmente como "flechazo", al conocer a una persona de primeras y sentir una intensa atracción que excede lo puramente físico. Tal vez, ese hombre o mujer en cuestión ha dejado previamente una cierta impronta en el subconsciente en un encuentro cotidiano y cuando se presenta de manera formal, se activan las conexiones que original la sensación de agrado y familiaridad.

Déjá vu

Pero, sin duda, el más popular de entre todos los fenómenos curiosos de la mente que guardan relación con el efecto de la mera presencia es el déjà vu, o sensación de haber vivido algo en el pasado. Es un hecho que mucha gente identifica como un tipo de capacidad precognitiva o incluso dotes de adivinación. Sin embargo, podría explicarse por la forma en la que el cerebro codifica la información y los estímulos. Los procesos de percepción y la memoria, como las emociones y sentimientos, son algunos de los aspectos que entran en juego.

Estos son sus efectos

Estas circunstancias pueden acarrear una toma de decisiones subóptima al estrechar la perspectiva, puesto que las buenas decisiones se llevan a cabo evaluando todos los posibles cursos de acción en base a su eficacia, no a su familiaridad. En el momento de optar entre alternativas, ha de elegirse no la más conocida, sino la mejor. Cuando este efecto se amplía a un entorno social e institucional, las consecuencias pueden ser aún más graves, de la misma manera que el sesgo cognitivo puede contribuir a la creación de normas sociales y al refuerzo de los estereotipos, pues es más probable que se adopten ideas a las que se haya estado expuesto repetidamente. Un estudio de 2008 descubrió que la exposición a rostros de una etnia asiática llevaba a los participantes a desarrollar actitudes positivas hacia otros rostros asiáticos que se les mostraban, evidenciando que la exposición recibida influye en su percepción en la sociedad.

El resultado apunta a que este efecto puede hacer a la población más estrecha de miras y frenar el crecimiento personal. Cuando un individuo se ciñe a lo que conoce y ve habitualmente, se cierra de manera involuntaria tanto a nuevos puntos de vista como al enfrentamiento a situaciones que a pesar de su carácter incómodo, abren puertas al progreso. La investigación ha demostrado que una exposición sostenida puede limitar la atracción por un estímulo a medida que pierde novedad, llegando a desear evitar algo por el hecho de exponerse con demasía a ello. Una estrategia más proactiva pasaría por el reconocimiento de la diversidad y las nuevas experiencias, limitando el tiempo invertido en un mismo estímulo.

Su influencia en publicidad y música

En el ámbito del marketing es particularmente notable su relevancia. Para las pymes, este efecto puede ser una herramienta de lo más valiosa, capaz de influir en las decisiones de compra de los consumidores y aumentar la lealtad del cliente. Su implementación conlleva la exposición repetida y estratégica de una marca o producto así como el fortalecimiento de su imagen, generando una preferencia inconsciente incluso en ausencia de argumentos objetivos sobre su calidad. A ello hay que sumarles las cada vez más presentes colaboraciones con influencers que atesoran millones de seguidores para la promoción de las marcas.

Mientras, en el plano musical, escuchar hasta la saciedad una canción no es únicamente una cuestión de gusto personal, sino una estrategia emocional automática. Es lo que los expertos llaman "repetición autorreguladora", al sumergirse en una melodía familiar, el cerebro se instala en un espacio emocional seguro. Un placer que no requiere que la canción sea objetivamente buena o disruptiva. Al conocer cómo continúa una melodía, se genera una sensación de control y satisfacción al prever lo que vendrá. En otros casos, la reiteración es involuntaria, son los famosos "earwons" o gusanos musicales: fragmentos de canciones que se quedan pegados en la mente gracias al diseño de una estructura rítmica y melódica anticipable con facilidad. Las personas que experimentan este hecho suelen compartir ciertos rasgos psicológicos como introspección o sensibilidad emocional, siendo cada repetición una manera de decir "Aquí estoy seguro".

Por último, uno de los interrogantes más cotidianos en la era del selfi es el dilema de porqué se acepta el reflejo que devuelven los espejos pero se es crítico con la foto. Pamela Rutledge, profesora de psicología, afirma: "Mirarse en el espejo se convierte en una impresión firme. Sientes esa familiaridad y genera simpatía. Has desarrollado una preferencia por esa apariencia de tu rostro. Cuando ves una inversión invertida de ti mismo, inmediatamente la odias o incluso la encuentras grotesca porque es lo opuesto a lo que estás acostumbrado. Quienes se toman muchos selfis terminan sintiéndose mucho más cómodos consigo mismos porque tienen más control sobre la imagen".