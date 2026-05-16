Los expertos coinciden: beber una cerveza al día es saludable

Con motivo de la celebración del Día Europeo contra la Obesidad el tercer sábado de mayo, aumenta la concienciación sobre la importancia de prevenir el sobrepeso, una condición que afecta al 43 % de los adultos a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2025). En este contexto, expertos en nutrición recuerdan que la adopción de un estilo de vida equilibrado, como el modelo mediterráneo, es la herramienta más eficaz, y apuestan por poner el foco en los patrones dietéticos generales en lugar de eliminar alimentos o bebidas concretos.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio Aguas-Ayesa (2023) en el que se evalúan los patrones dietéticos y de consumo de alcohol en personas con sobrepeso. La investigación muestra que el exceso de peso se asociaba con un patrón dietético bajo en verduras, legumbres, cereales integrales y frutas, y alto en dulces, bebidas azucaradas y alimentos procesados, desmitificando la creencia de que alimentos individuales son los únicos culpables.

La doctora Ascensión Marcos, investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) y una de las autoras del estudio, subraya la importancia de una visión más amplia: "Culpar a alimentos individuales es una simplificación errónea de lo que supone una dieta equilibrada. En nuestro estudio, observamos que el exceso de peso está ligado a un patrón alimentario general pobre en alimentos esenciales como verduras, legumbres y frutas, y no necesariamente al consumo moderado de un producto específico”. En este sentido, la doctora asegura que la clave para prevenir la obesidad y mantener un peso saludable “reside en adoptar un enfoque holístico y sostenible, como el estilo de vida mediterráneo, que incluye una dieta equilibrada, actividad física y disfrute social, en lugar de centrarse en prohibiciones restrictivas que a menudo resultan ineficaces".

La dieta mediterránea como modelo de equilibrio

La dieta mediterránea, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es mucho más que una lista de alimentos; es un estilo de vida. Promueve una alimentación rica en productos de origen vegetal, el consumo de aceite de oliva virgen extra y la ingesta moderada de otros alimentos como el pescado y los lácteos. Además, este modelo integra la práctica de actividad física regular, un descanso adecuado y la socialización en torno a la mesa como pilares para un bienestar completo y duradero.

El estudio concluye que, para adelgazar, es fundamental aprender a comer de forma equilibrada, aprovechando la variedad y los nutrientes de todos los alimentos, sin necesidad de eliminar productos de forma injustificada por la simple creencia de que "engordan".

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En el contexto de un patrón de vida mediterráneo, el consumo moderado de bebidas fermentadas como la cerveza puede tener cabida en adultos sanos. La investigación científica demuestra que el consumo moderado de cerveza (entre 200-300 ml diarios en mujeres y 300-400 ml en hombres) no produce cambios relevantes en el peso corporal. De hecho, el estudio publicado en Nutrients concluyó que la ingesta de calorías derivadas del alcohol en la población analizada no era alta y, por tanto, no era el factor principal en el desequilibrio energético.