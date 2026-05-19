Los expertos en entrenamiento coinciden: "El número de pasos que tienes que dar solo en un día al ritmo 'del abuelo' para quemar 105.000 calorías en solo un mes"
Muchos "influencers" y deportistas están sumándose cada vez más a la moda de un deporte que muchos dejaron en el colegio
Lo entrenadores coinciden que conseguir adelgazar es cuestión de tener en cuenta tres claves: marcarse metas, esforzarse y perseverancia. Esas son las claves para perder peso caminando.
Incrementar la cantidad de ejercicio diario es fundamental; esto es, si para acudir a nuestro trabajo caminamos 2 kilómetros diarios y lo que pretendemos es perder peso, debemos aumentar las distancias de los paseos diarios. Un buen son 10.000 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir enfermedades vasculares y otras relacionadas con el sedentarismo como la diabetes.
Otra de las claves que desvela el informe es la necesidad de que cada uno establezca sus propias metas y se rete a diario. Así, si esta semana he caminado una media de 5 kilómetros diarios, debo retarme a que la próxima semana esa distancia sea de 6 kilómetros. La siguiente de 7 y así progresivamente. Además de las distancias, otro de los puntos fuertes es el ritmo: para adelgazar es más efectivo caminar rápido. Esto ayudará también a fortalecer otras partes del cuerpo del deportista.
Muchos "influencers" y deportistas están sumándose cada vez más a la moda de un deporte que muchos dejaron en el colegio: el salto a la comba. Se trata de un ejercicio sencillo, que todo el mundo puede practicar sin miedo a provocarse lesiones y que tiene varias ventajas.
Se trata de un ejercicio de alta intensidad por lo que sólo tienes que hacer unos minutos para notar los resultados. Es decir: vas a quemar muchas más calorías saltando a la comba 10 minutos que corriendo durante media hora. Además este ejercicio de moda te permite dedicarle el tiempo justo al día al deporte. Eso sí: recuerda que tienes que combinar el salto a la comba con más movimiento en general a lo largo de toda la jornada. No sirve de nada que estés durante una hora haciendo deporte por las mañanas y luego hagas una vida totalmente pasiva. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud asegura que debes moverte (como poco) hasta conseguir dar 15.000 pasos cada día. Y eso sólo para estar saludable y no padecer ninguna enfermedad relacionada con el exceso de peso. Adelgazar y caer en un déficit calórico es algo más complejo.
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