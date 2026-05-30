Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Los expertos coinciden: solo hay un ejercicio con el que se puede quemar el doble de grasa sin perder músculo

Esta práctica implica varios grupos musculares y permite entrenar el cuerpo entero sin necesidad de ningún tipo de material

Esta modelo brasileña es considerada la 'reina del fitness' en las pasarelas internacionales

Esta modelo brasileña es considerada la 'reina del fitness' en las pasarelas internacionales

Valeria Montero

Entrenar todo el cuerpo en un solo ejercicio es posible. Los burpees son el mejor entrenamiento para quemar calorías y, además, no requieren de ningún tipo de material. Pero si hay algo que hace a este ejercicio uno de los más efectivos es su capacidad para activar el efecto afterburn (quema calórica posterior al ejercicio). Los expertos coinciden: es un ejercicio muy completo con el que además de quemar grasa, se mejora la resistencia, la coordinación y se gana fuerza.

Beneficios de los burpees

Con un burpee se ejercitan los brazos, el pecho, los hombros, los abdominales, las piernas y los glúteos. Esto lo convierte en un ejercicio completísimo que también contribuye a la quema de calorías. Está calculado que con cada repetición se queman unas 10 calorías. Este tipo de entreno permite tonificar y aumentar la masa muscular al mismo tiempo que afina la figura. También contribuye a mejorar la resistencia pulmonar y cardiaca.

Lo ideal es hacer este ejercicio a diario, en la medida que pueda cada persona. Una tabla óptima de entrenamiento sería hacer tres o cuatro series de 10 burpees. Al principio, puede parecer difícil pero lo ideal es ir incrementando las repeticiones a medida que el cuerpo se acostumbre a este tipo de ejercicio. (Cuatro ejercicios quemacalorías para hacer en casa en apenas cinco minutos)

Estos son los motivos principales por lo que es un ejercicio muy interesante:

  1. Entrenamiento de cuerpo completo. Trabajan varios grupos musculares a la vez: piernas, glúteos, abdomen, pecho, espalda, hombros y brazos.
  2. Mejoran la coordinación y la movilidad.
  3. Mejoran la resistencia cardiovascular
  4. Ayudan a mejorar la capacidad pulmonar.
  5. Queman muchas calorías. Como son intensos, aumentan el gasto energético, ideal para la pérdida de grasa.
  6. Mejoran la fuerza y la potencia
  7. No necesitas equipamiento
  8. Aumentan la resistencia mental. Son exigentes, lo que ayuda a mejorar la disciplina.

Cómo hacer un burpee

En este vídeo puede aprender a llevar a cabo un burpee, paso a paso, de forma correcta.

Noticias relacionadas

Entrenamiento militar

El origen de este ejercicio está en la década de los 30 cuando el fisiólogo de la Universidad de Columbia Royal H. Burpee desarrolló en su tesis de doctorado un ejercicio sencillo, pero de gran intensidad, que no necesitase utensilios externos para medir la agilidad y la coordinación. Después de aquello se popularizó al utilizarlo el ejército norteamericano, concretamente la Armada y la Marina, para evaluar el estado físico de los militares de cara a la II Guerra Mundial. (Aquí te dejamos una tabla de ejercicios para hacer en casa en 28 minutos).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  4. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  6. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  7. Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
  8. Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras

Los expertos coinciden: solo hay un ejercicio con el que se puede quemar el doble de grasa sin perder músculo

Los expertos coinciden: solo hay un ejercicio con el que se puede quemar el doble de grasa sin perder músculo

Medio siglo de cantera en el Juventud Estadio: el club en el que se formaron Juan Mata, José Alberto o la internacional María Méndez

Medio siglo de cantera en el Juventud Estadio: el club en el que se formaron Juan Mata, José Alberto o la internacional María Méndez

Salas y Tineo se unen contra el tabaco con una caminata saludable hasta la cascada de Nonaya, en el concejo salense

Salas y Tineo se unen contra el tabaco con una caminata saludable hasta la cascada de Nonaya, en el concejo salense

El especial encargo que tiene entre manos el CAI de Canero para señalizar mejor el refugio de aves de La Furta

El especial encargo que tiene entre manos el CAI de Canero para señalizar mejor el refugio de aves de La Furta

Lolita Flores, 68 años: "Cada mañana tomo un diente de ajo crudo y entero, sin masticar, con una cucharada de miel"

Lolita Flores, 68 años: "Cada mañana tomo un diente de ajo crudo y entero, sin masticar, con una cucharada de miel"

Multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico en carretera: la Guardia Civil cuenta cuántas personas viajan

Multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico en carretera: la Guardia Civil cuenta cuántas personas viajan

El fiordo asturiano: la alargada playa de Llanes, excavada en la roca por el mar, que parece Noruega

El fiordo asturiano: la alargada playa de Llanes, excavada en la roca por el mar, que parece Noruega

Los mensajes del actor Luis Lorenzo: "La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana"

Los mensajes del actor Luis Lorenzo: "La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana"
Tracking Pixel Contents