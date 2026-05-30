Los expertos coinciden: solo hay un ejercicio con el que se puede quemar el doble de grasa sin perder músculo

Entrenar todo el cuerpo en un solo ejercicio es posible. Los burpees son el mejor entrenamiento para quemar calorías y, además, no requieren de ningún tipo de material. Pero si hay algo que hace a este ejercicio uno de los más efectivos es su capacidad para activar el efecto afterburn (quema calórica posterior al ejercicio). Los expertos coinciden: es un ejercicio muy completo con el que además de quemar grasa, se mejora la resistencia, la coordinación y se gana fuerza.

Beneficios de los burpees

Con un burpee se ejercitan los brazos, el pecho, los hombros, los abdominales, las piernas y los glúteos. Esto lo convierte en un ejercicio completísimo que también contribuye a la quema de calorías. Está calculado que con cada repetición se queman unas 10 calorías. Este tipo de entreno permite tonificar y aumentar la masa muscular al mismo tiempo que afina la figura. También contribuye a mejorar la resistencia pulmonar y cardiaca.

Lo ideal es hacer este ejercicio a diario, en la medida que pueda cada persona. Una tabla óptima de entrenamiento sería hacer tres o cuatro series de 10 burpees. Al principio, puede parecer difícil pero lo ideal es ir incrementando las repeticiones a medida que el cuerpo se acostumbre a este tipo de ejercicio. (Cuatro ejercicios quemacalorías para hacer en casa en apenas cinco minutos)

Estos son los motivos principales por lo que es un ejercicio muy interesante:

Entrenamiento de cuerpo completo. Trabajan varios grupos musculares a la vez: piernas, glúteos, abdomen, pecho, espalda, hombros y brazos. Mejoran la coordinación y la movilidad. Mejoran la resistencia cardiovascular Ayudan a mejorar la capacidad pulmonar. Queman muchas calorías. Como son intensos, aumentan el gasto energético, ideal para la pérdida de grasa. Mejoran la fuerza y la potencia No necesitas equipamiento Aumentan la resistencia mental. Son exigentes, lo que ayuda a mejorar la disciplina.

Cómo hacer un burpee

En este vídeo puede aprender a llevar a cabo un burpee, paso a paso, de forma correcta.

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Entrenamiento militar

El origen de este ejercicio está en la década de los 30 cuando el fisiólogo de la Universidad de Columbia Royal H. Burpee desarrolló en su tesis de doctorado un ejercicio sencillo, pero de gran intensidad, que no necesitase utensilios externos para medir la agilidad y la coordinación. Después de aquello se popularizó al utilizarlo el ejército norteamericano, concretamente la Armada y la Marina, para evaluar el estado físico de los militares de cara a la II Guerra Mundial. (Aquí te dejamos una tabla de ejercicios para hacer en casa en 28 minutos).