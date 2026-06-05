Los pediatras alertan: "Cuidado en niños y embarazadas con comer guisos con alcohol; al llevarlo a ebullición, su concentración no se evapora al 100%"
Los médicos advierten que entre un 2 y un 5% de la población infantil sufre trastorno de espectro alcohólico fetal, que produce "un amplio espectro de patologías"
"Cuidado en niños y embarazadas con comer guisos con alcohol; al llevarlo a ebullición, su concentración no se evapora al 100%". Lo alerta la médica asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra", pero no es la única. La divulgadora científica se basa en los estudios científicos, que son cada vez "más numerosos".
Los estudios científicos son aún más numerosos y lo que determinan todos es que "el alcohol llevado a ebullición en las recetas de cocina se evapora una parte, pero no al cien por cien". Es más, "tras 45 minutos de un guiso de pescado con alcohol, aún persisten hasta un 30% de concentración de alcohol".
Lucía Galán es muy clara respecto al consumo de alcohol durante el embarazo: "Cero, ni una gota". "Pueden decirte que por medio vasito de vino en una receta no va a pasar nada. Pero la realidad que nos tenemos la certeza de que no vaya a pasar nada. No hay una cantidad segura de alcohol en el embarazo", remarca.
Un niño por cada aula
Esto está estrechamente relacionado con el trastorno de espectro alcohólico fetal, que aunque pensemos que es algo aislado, en realidad no lo es. "Lo presenta entre un 2 y un 5% de la población infantil, que esto equivale, según la Asociación Española de Pediatría, a prácticamente un niño por cada aula en los colegios. Es un trastorno de neurodesarrollo que puede producir trastornos de conducta, de concentración, hiperactividad, discapacidad intelectual, problemas cardíacos, renales, metabólicos...", advierte la pediatra.
"Estamos hablando de un amplio espectro de patologías que están estrechamente relacionadas con el consumo de alcohol durante el embarazo. La OMS lo considera un problema mundial. Se banaliza el consumo de alcohol en todas las esferas, pero incluso hemos llegado a escuchar: 'Mujer, una cervecita al día y así vas a producir leche en las madres que están lactando'", remata.
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