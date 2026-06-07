Ni arándanos, ni frambuesas: la fruta que debes comer para verte más joven y eliminar la barriga baja
Este alimento, bajo en azúcar, también ayuda a rendir más a la hora de hacer deporte
Está considerado un superalimento por su poder antioxidante. Nadie le hace sombra açaí, pronunciado "asaí", una pequeña fruta morada originaria de América del Sur y que se come triturada en forma de puré. "Como médica que ama la microbiota estoy viciada a esta fruta por todas sus propiedades", confiesa la doctora Sara Marín Berbell, médica experta en microbiota y divulgadora en redes sociales en su perfil @uncafecontudoctora.
Esta baya, de la palma de açaí (Euterpe oleracea), ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus notables beneficios para la salud y su delicioso sabor. "Es dulce aunque solo tiene 2 gramos de azúcar por cada 100", apunta la doctora.
El acaí adelgaza
No es un alimento mágico pero tiene una serie de propiedades que ayudan, por ejemplo, a terminar con la barriguita baja y mejorar las digestiones. También es un buen aliado para esos antojos y hambre a deshora.
"Tomar acaí antes de comer puede reducir el puco de glucosa que se produce después de las comidas, ayuda a la microbiota intestianal y, como médica experta en microbiota esto me encanta", confeisa Berbell.
Más joven y más atlética
La cantidad de antioxidante que tiene el acaí supera a los que aportan frutas como el arándano, la frambuesa o la granada. Es más potente y ayuda a retrasar el envejecimiento. Es por eso que el asaí se relaciona con un efecto buena cara instantáneo.
Además, ayuda a la gente que hace deporte con su rendimiento físico. Un estudio demostró que quienes tomaron bebida de asaí antes de correr toleraron mejor el esfuerzo, se redujo el daño muscular y el dolor en el cuádriceps.
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