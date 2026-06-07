Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Ni arándanos, ni frambuesas: la fruta que debes comer para verte más joven y eliminar la barriga baja

Este alimento, bajo en azúcar, también ayuda a rendir más a la hora de hacer deporte

Semillas de açai

Semillas de açai / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valeria Montero

Está considerado un superalimento por su poder antioxidante. Nadie le hace sombra açaí, pronunciado "asaí", una pequeña fruta morada originaria de América del Sur y que se come triturada en forma de puré. "Como médica que ama la microbiota estoy viciada a esta fruta por todas sus propiedades", confiesa la doctora Sara Marín Berbell, médica experta en microbiota y divulgadora en redes sociales en su perfil @uncafecontudoctora.

 Esta baya, de la palma de açaí (Euterpe oleracea), ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus notables beneficios para la salud y su delicioso sabor. "Es dulce aunque solo tiene 2 gramos de azúcar por cada 100", apunta la doctora.

El acaí adelgaza

No es un alimento mágico pero tiene una serie de propiedades que ayudan, por ejemplo, a terminar con la barriguita baja y mejorar las digestiones. También es un buen aliado para esos antojos y hambre a deshora.

"Tomar acaí antes de comer puede reducir el puco de glucosa que se produce después de las comidas, ayuda a la microbiota intestianal y, como médica experta en microbiota esto me encanta", confeisa Berbell.

Más joven y más atlética

La cantidad de antioxidante que tiene el acaí supera a los que aportan frutas como el arándano, la frambuesa o la granada. Es más potente y ayuda a retrasar el envejecimiento. Es por eso que el asaí se relaciona con un efecto buena cara instantáneo.

Noticias relacionadas

Además, ayuda a la gente que hace deporte con su rendimiento físico. Un estudio demostró que quienes tomaron bebida de asaí antes de correr toleraron mejor el esfuerzo, se redujo el daño muscular y el dolor en el cuádriceps.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  2. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  3. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
  4. Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  6. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  7. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
  8. La Guardia Civil aplica el 0,1 con multas de 500 euros y 8 meses sin carnet pese a que circulaba a la velocidad adecuada: el error en el asiento del conductor

Ni arándanos, ni frambuesas: la fruta que debes comer para verte más joven y eliminar la barriga baja

Ni arándanos, ni frambuesas: la fruta que debes comer para verte más joven y eliminar la barriga baja

Dylan, cubano deportado por EEUU: "Yo estaba dispuesto a volver a Cuba, pero nunca pensé que acabaría en México"

Dylan, cubano deportado por EEUU: "Yo estaba dispuesto a volver a Cuba, pero nunca pensé que acabaría en México"

México coopera con las deportaciones de Trump y devuelve migrantes a su país de origen pese a que EEUU lo consideró no seguro

México coopera con las deportaciones de Trump y devuelve migrantes a su país de origen pese a que EEUU lo consideró no seguro

Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena
Tracking Pixel Contents