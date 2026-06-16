Los nutricionistas por fin coinciden: "Caminar a un ritmo medio de unos 60 minutos al día, todos los días del año, hace que pierdas 108.000 calorías al final del año"

El verano está a la vuelta de la esquina y seguro que muchos están apurando para conseguir llevar a cabo la operación bikini y lucir un cuerpo de infarto en la playa. Sin embargo, los milagros de conseguir abdominales en 7 días o perder grasa rápido no existen.

Lo que si existe es un ejercicio diario con el que podrás perder hasta 108.000 calorías al año si lo haces de manera regular. Y es algo tan sencillo y tan sano como andar. La Organización Mundial de la Salud afirma que para estar saludable tienes que moverte 10.000 pasos al día. Sólo con ese movimiento (serán unos 8 kilómetros más o menos cada 24 horas) ya puedes prevenir enfermedades como la obesidad. Pero si haces un esfuerzo un poco mayor, sólo de 5.000 pasos más, puedes incluso perder peso o adelgazar. De media, una persona camina alrededor de unos 2.000 pasos en un kilómetro y medio y quema unas 100 calorías. Para perder un kilo por semana, necesitaríamos quemar unas 1.000 calorías al día, lo que equivaldría a andar 7,5 kilómetros aproximadamente.

Hablar de pasos se queda en un nivel algo abstracto; si queremos traducirlo en cuánto tiempo debemos invertir para adelgazar caminando los siguientes parámetros nos ayudarán: entre 22 y 30 minutos al día durante cinco días a la semana, para un nivel básico será suficiente para empezar con esta rutina.

Y es que hacerlo solo con "intensidad leve o moderada" es más que suficiente para lograr el objetivo que queremos. Y es que este ejercicio favorece la quema de grasa, reduce grasa abdominal, mejora la sensibilidad a la insulina y es sostenible en el tiempo (y eso adelgaza).

"Te va a permitir optimizar y acelerar todo tu proceso", coinciden los expertos. Y es que tanto los nutricionistas, como los entrenadores personales están de acuerdo en que este ejercicio que se puede hacer para ir a trabajar, a la universidad o, simplemente, para desconectar es de lo más útil. Eso sí, quieres conseguir un cuerpo sano y tonificado, debes compaginar esta rutina con ejercicios de fuerza, pesas y, muy importante, mantener una rutina alimentaria saludable.

Noticias relacionadas

Caminar 1 hora produce una pérdida calórica de entre 300 y 400 calorías. Así que si realizas esta práctica los 7 días de la semana, durante todo el año, habrás conseguido quemar 108.000 calorías. Otro detalle que defienden los expertos es que al caminar también entramos en un proceso de meditación, reflexión que ayuda en la salud mental.