Los expertos coinciden: si tienes inflamación intestinal cambia la carne roja por los guisantes

Una nueva investigación arroja luz sobre por qué la carne roja puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y cómo otras fuentes de proteínas podrían ayudar a proteger el intestino, tal y como informan expertos de la Universidad de Stony Brook (Estados Unidos).

En un nuevo estudio que se publica en 'Cellular and Molecular Gastroenterology', los investigadores descubrieron que los ratones alimentados con una dieta a base de carne de res desarrollaron la inflamación intestinal más grave. Por otro lado, aquellos que consumieron proteína de guisante mostraron solo síntomas leves.

Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) han aumentado en Estados Unidos y en todo el mundo durante las últimas décadas, a la par del mayor consumo de proteína animal, incluida la carne roja. Estudios previos han relacionado el consumo de carne roja con un mayor riesgo de desarrollar o sufrir una recaída de la EII, pero las razones biológicas aún no están claras.

Existen alternativas que podrían ayudar a proteger el intestino. Si bien la información dietética basada en la evidencia para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es limitada, los científicos descubrieron que los ratones alimentados con una dieta rica en proteínas de res desarrollaron la inflamación intestinal más grave. En cambio, aquellos que consumieron proteínas de guisante experimentaron solo síntomas leves.

Para comprender mejor esta relación, los investigadores analizaron dietas con diferentes fuentes de proteínas, como carne de res, huevos, lácteos, soja y guisantes, en diversos modelos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII). En todos los casos, la proteína de res provocó una inflamación más grave, mientras que la proteína de guisante resultó en la inflamación menos grave. Estos hallazgos fueron consistentes en todos los modelos e independientes del sexo.

El estudio sugiere que la fuente de proteínas desempeña un papel fundamental en la salud intestinal. Las diferencias en la inflamación parecen estar determinadas por la interacción de los microbios intestinales con la barrera intestinal y los ácidos biliares, procesos que pueden promover o reducir la inflamación.

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Estos hallazgos resaltan el potencial de la dieta, en particular las elecciones centradas en la fuente de proteínas, para ayudar a controlar la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). También pueden servir de base para futuras recomendaciones dietéticas destinadas a reducir el riesgo y la gravedad de la enfermedad.